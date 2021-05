The Streamers met Guus Meeuwis stopt ermee, zaterdag laatste optreden

Guus Meeuwis met The Streamers (foto: screenshot). vergroot

Gelegenheidsband The Streamers met zanger Guus Meeuwis houdt ermee op. De popgroep geeft zaterdag haar laatste optreden in De Kuip. The Streamers bestaat uit achttien Nederlandse artiesten onder wie ook Thomas Acda, Maan, Typhoon en Paul de Munnik.

Redactie Geschreven door

De groep ontstond omdat liveoptredens in coronatijd niet mogelijk waren. Guus Meeuwis richtte de band op met rapper Kraantje Pappie.

"The Streamers heeft in de eerste maanden van dit jaar heel veel mensen blij gemaakt. Daar was het ons om te doen", zegt Meeuwis. Het voelt volgens hem goed om het boek te sluiten. "Nu de zon weer gaat schijnen, de terrassen open mogen en wij weer voorzichtig nadenken over optredens met publiek".

Liveshows

De eerste gratis digitale liveshow was in Carré in Amsterdam. Daar keken ruim 1,2 miljoen mensen uit verschillende landen naar.

Het tweede concert was op Koningsdag bij Paleis Noordeinde. Die show trok online ruim 2,5 miljoen kijkers. "Dankzij het massale enthousiasme was deze tour magisch en onvergetelijk", vertelt Meeuwis.

Kosteloos

Net als de eerste twee shows is het optreden in De Kuip gratis te volgen en treden de artiesten belangeloos op. Bezoekers kunnen wel een donatie achterlaten in de 'fooienpot'.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.