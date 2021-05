Viroloog Marc Van Ranst bedreigd door man uit Rosmalen

Marc van Ranst en de bedreiging (foto: ANP). vergroot

De ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst trekt maandagmiddag op sociale media aan de bel omdat hij een bedreiging heeft ontvangen van een man uit Rosmalen. Hij riep de politie in Oost-Brabant op om in te grijpen, en dat heeft de politie gedaan in de vorm van een zogeheten stopgesprek. Daarmee is de kwestie halt toegeroepen, meldt de politie.

Van Ranst heeft op Facebook en Twitter een afbeelding gedeeld van de bedreiging. De man uit Rosmalen zegt op Twitter dat hij hoopt ‘dat deze #vanranstDEBIEL kapot geschoten wordt’. De bedreiger reageerde met de tweet op iemand anders, die op zijn beurt weer reageert op een tweet van Van Ranst.

Jürgen Conings

Marc Van Ranst zou een van de doelwitten zijn van de voortvluchtige militair en rechtsextremist Jürgen Conings, die internationaal gezocht wordt. Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime’.

Hij heeft het specifiek gemunt op Van Ranst, die daarom is ondergedoken.

