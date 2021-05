Bewoners moeten deel van de nacht buiten doorbrengen na loos brandalarm

Wachten op privacy instellingen... Politie en bewoners wachten buiten (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Een brandalarm heeft maandagnacht geleid tot de ontruiming van een aantal huizen aan de Brandrood in Veldhoven

Een brandalarm heeft maandagnacht geleid tot de ontruiming van een aantal huizen aan de Brandrood in Veldhoven. Het is niet bekend waardoor het brandalarm afging. Bewoners werden buiten of in de kantine van het wooncomplex opgevangen.

De woningen zijn van Woonstichting Thuis. De bewoners werden tegen twee uur opgeschrikt door een brandalarm. Politie, brandweer en ambulancepersoneel kwamen kijken wat er aan de hand was. De brandweer heeft uiteindelijk niets kunnen vinden waardoor het alarm is afgegaan. Het kostte haar overigens wel moeite om het systeem uit te zetten.

Het is niet bekend hoeveel mensen tijdelijk hun huizen moesten verlaten.

Bewoners worden opgevangen(foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De brandweer bezig met het verhelpen van het euvel (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

