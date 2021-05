Lange files op A2 bij Eindhoven door ongeluk met drie auto's

Archieffoto. vergroot

Het verkeer op de snelweg A2 rond Eindhoven heeft deze dinsdagochtend te maken gehad met veel vertraging. Zowel in de richting van Eindhoven als in de zuidelijke richting was er filevorming bij vooral knooppunt Batadorp.

De meeste vertraging en de langste file werden genoteerd tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp in noordelijke richting. Op een bepaald moment moest verkeer rekening houden met een uur extra reistijd. Rond halfnegen was de vertraging al teruggelopen naar een minuut of vier en bleef de file beperkt tot vier kilometer.

Oorzaak van de verkeersdrukte was een ongeluk waarbij drie personenauto’s betrokken worden. Voor zover bekend raakte hierbij niemand gewond. De weg werd na de botsingen snel vrijgegeven voor het verkeer.

De files op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht stonden tussen de knooppunten Batadorp en De Hogt, maar die leidden tot amper extra reistijd.

Het verkeer op de A67 in de richting van Eindhoven moest wel meer geduld opbrengen voordat ook daar het verkeer echt kon doorrijden. Tussen Someren en knooppunt Leenderheide stond er tegen kwart voor negen nog een file van negen kilometer. Een half uur later was ook daar geen sprake meer van filevorming.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.