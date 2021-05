Het vakantiegeld is er: de beste manieren om het uit te geven

Archieffoto: Pexels vergroot

Rond deze tijd krijgt het overgrote deel van werkend Nederland hun vakantiegeld gestort. Dat voelt lekker, zo'n extra bedrag op je bankrekening, maar wat ga je ermee doen? Financieel experts Ellen Looijen uit Valkenswaard en Marjan Heemskerk uit Son en Breugel geven advies.

Je kunt je vakantiegeld grofweg op twee manieren besteden: verstandig of leuk. Veel mensen gebruiken het vakantiegeld (zo'n 8 procent van het brutoloon) om hun schulden af te lossen of de Belastingdienst te betalen. Of het verdwijnt gewoon in de huishoudpot. Niet aan een leuk extraatje voor jezelf, dus.

"Je mag het geld opzijzetten om iets leuks te gaan doen na deze stressvolle tijd."

Marjan kan zich goed voorstellen dat de afgelopen periode behoorlijk zwaar is geweest voor veel mensen. "Je bent je baan verloren door de coronacrisis, het liep een tijdje niet zo goed op het werk, of je bent ziek geweest. Allemaal omstandigheden waardoor je het geld hard nodig hebt."

"Maar dit is ook een jaar geweest waarin mensen zich best bewust mogen zijn van het feit dat je het geld opzij mag zetten om iets leuks te gaan doen na de stressvolle tijd die we achter de rug hebben. Velen snakken naar vakantie, ze hebben zolang niks mogen doen. Het is een welkome afwisseling van een belastend anderhalf jaar."

"Momenteel is het relatief duur om op vakantie te gaan."

Is het verstandig om je vakantiegeld daadwerkelijk te gebruiken voor een tripje naar de zon? "Momenteel is het relatief duur om op vakantie te gaan", zegt Ellen. "Omdat zo weinig landen momenteel een geel reisadvies hebben, zie je dat de prijzen voor een reis behoorlijk zijn gestegen. Mogelijk wordt het allemaal weer iets betaalbaarder als het reisadvies voor meer gebieden wordt aangepast van oranje naar geel. Maar je zit ook nog met de coronatest die je vooraf verplicht moet afnemen, dat zijn toch extra kosten."

Volgens Marjan is het een kwestie van goed zoeken. "Een reis naar Ibiza is momenteel ontzettend duur, maar als je naar Griekenland kijkt, dat valt reuze mee wat prijs betreft."

"Als je geen financiële buffer hebt, dan zou ik het in een noodpotje stoppen."

Wat je het beste kunt doen met je vakantiegeld, dat hangt volgens Ellen ook af van je persoonlijke situatie. "Heb je al een financiële buffer, waar je op terug kunt vallen als je ontslagen zou worden, of ziek? Dat is het allerbelangrijkste. Mocht je nog niet zo'n noodfonds hebben, dan zou ik het in dat potje stoppen."

Dat beaamt ook Marjan. "Mocht je wasmachine kapot gaan of een dure reparatie aan je auto hebben, dan is het fijn als je dat geld opzij hebt gezet." Ellen: "Heb je andere spaardoelen, bijvoorbeeld een nieuw huis, een andere auto of een verbouwing, dan kun je het daarvoor gebruiken."

"Zonnepanelen zijn natuurlijk iets minder leuk dan een vakantie, maar wel verstandig."

Op je spaarrekening zetten levert momenteel helemaal niets op, stelt Marjan. "Want de spaarrente is nagenoeg nul procent. Bij sommige banken moet je zelfs bij een bedrag boven de 100.000 euro betalen om je geld te te mogen stallen. Dan kun je erover denken om het geld op een slimmere manier te investeren, zoals beleggen. Daar zit meer risico aan, maar je hebt wel kans op meer rendement."

"Investeringen om je huis duurzamer te maken, is ook slim", vervolgt ze. "Zonnepanelen leveren best wat rendement op na een aantal jaren. Het is natuurlijk iets minder leuk dan een vakantie, maar wel verstandig."

"Het is belangrijk om een deel van je vakantiegeld te besteden aan iets waar je blij van wordt."

Nu je zoveel tijd thuis doorbrengt, is een nieuwe televisie, spelcomputer of geluidinstallatie misschien wel een grote wens . Veel elektronicazaken hebben in de vakantiegeldperiode aantrekkelijke aanbiedingen. "Bedenk eerst of je die nieuwe tv wel echt nodig hebt", zegt Marjan. "Maar ik denk bovenal dat het belangrijk is om een deel van het geld te besteden aan iets waar je blij van wordt. Dat hebben we verdiend, in deze coronatijd."

