Problemen op A2 bij Eindhoven na groot ongeluk nog niet voorbij

Het ongeval op de A2 bij Eindhoven zorgt al sinds het begin van dinsdagmiddag voor grote problemen. Urenlang liep het verkeer rond Eindhoven vast. De problemen zijn nog niet voorbij.

Eén rijstrook is alweer even open. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meeste files zijn verdwenen. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp staat nog wel een file.

Rijkswaterstaat was daar rond halfacht nog druk bezig met de afhandeling van het ongeluk. Een vrachtwagen verloor dinsdag rond het middaguur een container. De lading, een rol ijzer van meer dan tien ton, kwam op het wegdek terecht. Om die op te kunnen ruimen, is een grote takelwagen nodig. De werkzaamheden duren volgens Rijkswaterstaat tot ver in de avond.