Problemen op A2 bij Eindhoven na groot ongeluk voorbij

Een ongeval op de A2 bij Eindhoven heeft dinsdag urenlang voor grote problemen gezorgd. Het verkeer rond Eindhoven stond muurvast en de problemen waren pas rond 22.00 uur opgelost.

Rond halfelf werd er nog steeds gewerkt om de schade op de ruimen, maar omdat één rijstrook eerder op de avond al was vrijgegeven, zijn de problemen voorbij.

Bij het ongeluk raakte een vrachtwagenchauffeur gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie bij kennis. Op de snelweg landde vanwege de ernst van het ongeluk een traumahelikopter.

Verkeersinfarct

Het ongeval zorgde de hele middag voor grote problemen. Op de hoofdrijbaan van de A2 waren twee rijstroken dicht in noordelijke richting. Het verkeer hier liep al vanaf Leende vast. Het verkeer via de A67 vanuit Venlo kwam in de file vanaf afrit Someren.