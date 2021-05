Verkeer muurvast rond Eindhoven door groot ongeluk: A2 tot acht uur dicht

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels / SQ Vision. Foto: Rico Vogels / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 ter hoogte van Veldhoven. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

Een vrachtwagenchauffeur is dinsdag gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 ter hoogte van Veldhoven. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie bij kennis. Het ongeluk, waarbij verder niemand betrokken was, zorgt dinsdagmiddag voor flinke vertraging rond Eindhoven. De problemen bij Eindhoven, op de A2 vanuit Maastricht, gaan volgens de ANWB lang duren.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg dinsdagavond rond acht uur pas weer open is. Het advies is daarom de regio Eindhoven te mijden. Zowel op de A2 als op de A67 loopt het verkeer vast. Op de snelweg landde vanwege de ernst van het ongeluk een traumahelikopter.

Volgens de ANWB heeft een vrachtwagen rond het middaguur een container verloren. De lading ligt deels op de weg. Het gaat om een rol ijzer van meer dan tien ton. Ook is er schade door gelekte diesel. Het opruimen en het herstel van de schade duurt volgens Rijkswaterstaat tot acht uur. Om de vrachtwagen te bergen moet een kraanwagen naar de plek van het ongeluk komen.

Op de hoofdrijbaan van de A2 naar het noorden zijn twee rijstroken dicht in noordelijke richting. Het verkeer hier loopt al vanaf Leende vast. Het verkeer via de A67 vanuit Venlo komt in de file vanaf afrit Someren.

Wil je vanuit Den Bosch naar het zuiden dan kom je bij knooppunt Batadorp in de kijkersfile. Het advies is daarom voorlopig Eindhoven te mijden en vanuit het zuiden via Venlo over de A73 te rijden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.

Eerder ook een ongeluk

Dinsdagochtend ging het ook al mis op de A2 bij Eindhoven.

