Eeuwenoude linde gekortwiekt nadat zware tak op auto valt in Overloon

Dit was de boom en dit is ervan over. De beschadigde auto (foto: Albert Hendriks/Overloon Nieuws).

De bijna twee eeuwen oude linde in het hart van Overloon is binnen een paar uur veranderd van een weelderige boom in een ontzield exemplaar. De inwoners van het dorp moeten nog bijkomen van de noodzakelijke, maar rigoureuze snoeibeurt. Ze vragen zich af of dit het begin van het einde is of dat de boom er hopelijk weer als vanouds uit gaat zien.

Rond half twaalf maandagmorgen sloeg het noodlot toe. Een zware tak van de boom begaf het door de storm en viel bovenop een auto. Gelukkig zat er niemand in de wagen, maar de schade was flink.

De tak bovenop de auto (foto: Albert Hendriks/Overloon Nieuws).

De boom stond al op een lijst van de gemeente Boxmeer, waar Overloon onder valt, om aangepakt te worden. Maar toen de wind was gaan liggen en bij een inspectie bleek dat behalve die ene tak nog meer delen van de boom door zwammen waren aangetast, werd besloten het ‘plaatselijke monument’ te kortwieken. De Nationale Bomenbank in Mill werd ingeschakeld om, ondersteund door kraanbedrijf Jenniskens in Beugen, de snoeibeurt uit te voeren.

De twee bedrijven in de weer (foto: Albert Hendriks/Overloon Nieuws).

Binnen anderhalf uur was de klus geklaard. Overloon zal nooit meer zijn wat het was, zullen vooral de oudere inwoners nu denken.

De boom na de kap (foto: Albert Hendriks/Overloon Nieuws).

Zij zijn opgegroeid met een boom die, zo gaat het verhaal, in 1860 is geplant en die als een ijkpunt van het vooroorlogse dorp werd beschouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna heel Overloon met de grond gelijk gemaakt. De linde bleef echter overeind en sindsdien werd de boom meer dan ooit als een onmisbaar herkenningspunt beschouwd.

De boosdoener (foto: Albert Hendriks/Overloon Nieuws).

Je kon er letterlijk en figuurlijk niet omheen, ook omdat het vlakbij de enige supermarkt staat, op het 14 Oktoberplein, genoemd naar de datum waarop Overloon werd bevrijd. “Het is jammer dat er zo gekapt is, maar het was nodig, met name voor de veiligheid”, zegt een van de dorpelingen. Bovendien had het veel erger kunnen aflopen wanneer de tak bovenop iemand was gevallen.

Bal ligt nu bij B en W

De Nationale Bomenbank laat desgevraagd weten dat Burgemeester en Wethouders van Boxmeer zich juist deze dinsdag over een voorstel voor een onderhoudsbeurt van de boom zouden buigen. "Het was al bekend dat de boom door zwammen is aangetast. Maar nog voordat B en W een besluit konden nemen, heeft de boom een beslissing genomen, waarbij een tak op een auto viel", aldus een woordvoerder van het bedrijf in Mill.

Volgens hem was de kaalslag onvermijdelijk gezien het onstuimige weer en de toestand van de boom. Ook gelet op de veiligheid van de omgeving. Hij kan zich goed voorstellen dat het dorp de boom zo lang mogelijk wil behouden. Het is nu aan het Boxmeerse college om te bepalen hoe het verder moet met de boom.

Links de situatie voor en rechts de situatie na de kettingzaag.

