Lotte's poezen zijn spoorloos na grote brand: 'Ik wil mijn meisjes terug'

'Vermist' staat er met vetgedrukte letters op posters die in de binnenstad van Den Bosch zijn opgehangen. Het gaat om de poezen Rosita en Nicky van Lotte Joldersma. Sinds er zondagnacht een grote brand woedde in haar appartementencomplex, zijn de poezen kwijt. Lotte is ten einde raad en doet er alles aan om haar huisdieren terug te vinden.

Lotte loopt rond het zwartgeblakerde appartementencomplex. Hoopvol kijkt ze rond. "Misschien zitten ze hier nog ergens."

Ze woont op de vijfde etage van het appartementencomplex aan het Carolushof waar zondagnacht brand uitbrak. "Ik werd wakker van de geur van rook. Toen zijn we meteen naar buiten gevlucht."

De poezen Rosita en Nicky bleven in de consternatie achter. Nadat de brand geblust was, wilde Lotte graag naar binnen om te kijken hoe het met haar poezen was, maar dat mocht niet van de brandweer. "Daar baalde ik ontzettend van."

"Het zijn echte huiskatten en enorme angsthazen."

Lotte kreeg te horen dat de poezen de brand overleefd hadden en door de brandweer veilig waren gesteld in een woning die geen schade had. Maar toen maandagochtend alle deuren tegen elkaar open waren gezet om de rook uit de flat te verdrijven, zijn Rosita en Nicky waarschijnlijk ontsnapt. "Ik hoop dat ze nog ergens binnen zitten. Want het zijn echte huiskatten en enorme angsthazen. Ik hoop maar dat ze zich ergens in het gebouw verstopt hebben."

Voor het geval ze wel zijn gevlucht, heeft Lotte een aantal bakjes eten uitgezet en flyers opgehangen in de binnenstad. Met daarop vetgedrukt het woord 'vermist' en een foto van de twee zwarte poezen. Dat is het enige wat ze nu kan doen. "Als ik mijn spullen kwijt zou zijn geraakt had ik dat niet zo erg gevonden. Maar deze poezen zijn mijn kindjes. Ik wil mijn meisjes terug."

Het merendeel van de bewoners mag woensdagmiddag weer naar huis. Vijf appartementen zijn zo waar beschadigd dat ze voorlopig onbewoonbaar zijn.

Wie weet waar Lotte's poezen zijn, kan mailen naar [email protected].

