Trainer Zeljko Petrovic weg bij Willem II

Petrovic tijdens zijn eerste training als hoofdtrainer bij Willem II (archieffoto: OrangePictures). vergroot

Zeljko Petrovic zal komend seizoen niet terugkeren als trainer bij Willem II in Tilburg. De oud-profvoetballer wist de Tricolores in de eredivisie te houden, maar toch scheiden de wegen van 'Petro' en de Tilburgers. Volgens Willem II komt dat doordat de club niet kan voldoen aan de wensen van Petrovic wat betreft de invulling van selectie en staf. Wat die wensen precies waren, is niet duidelijk.

ANP & Marjanka Meeuwissen Geschreven door

Petrovic (55) kwam eind januari naar Tilburg. Hij volgde toen Adri Koster op. Destijds gaf technisch directeur Joris Mathijsen aan dat er een 'ander type' trainer moest komen. Petrovic, die bekendstaat als emotioneel en druk, bleek de goede man op het goede moment. Met zijn aanstekelijke enthousiasme zorgde hij – een groot aantal wedstrijden – voor de juiste mentaliteit bij de spelersgroep en lukte het hem om Willem II van plaats zeventien omhoog te manoeuvreren.

'Dankbaar'

Onder zijn leiding ontliep Willem II degradatie en zelfs nacompetitie. De Tilburgers wonnen op de slotdag van de competitie met 2-1 van Fortuna Sittard en eindigden daardoor op de veertiende plaats.

Hij heeft een geweldige prestatie neergezet door de club vanuit een sportief moeilijke situatie naar direct lijfsbehoud te loodsen", zegt technisch directeur Joris Mathijsen. "Daarvoor verdient hij onze complimenten en dankbaarheid."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.