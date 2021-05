Erik de Zwart zoekt handige treinfanaten om oude Hondekoppen op te knappen

De stichting kreeg onlangs nog honderden liters verf van AkzoNobel. vergroot

Treinliefhebbers opgelet: in een oude hal bij Station Roosendaal worden twee oude 'Hondekoppen' opgeknapt. En daarbij zijn volgens radiolegende én treinfanaat Erik de Zwart alle handjes welkom. "Het is een stapje terug in de tijd."

Veel mensen kennen Erik de Zwart vooral als dj, maar zijn liefde voor treinen is minstens zo groot. Als voorzitter van de Stichting Mat'54 houdt hij zich inmiddels al jaren bezig met het opknappen van de zogenaamde Hondekoppen, het razend populaire model waar inmiddels haast geen rijdende exemplaren meer van te vinden zijn. "Het is een stukje Nederlands industrieel erfgoed. Het geeft een prachtig beeld van hoe het spoor er in de jaren '60 en '70 uitzag. De meeste babyboomers hebben er weleens een ritje in gemaakt."

Daarom moeten de nog bestaande Hondekoppen volgens De Zwart gekoesterd worden. "Bij onze stichting hebben we er twee. Die staan nu allebei in Roosendaal." Daar staan ze niet voor niks. De komende maanden worden de treinen flink opgeknapt. "De eerste is een jaar of acht terug opnieuw in de verf gezet, maar dat begon toch weer wat los te laten. Dat moest dus opnieuw en daar zijn we bijna mee klaar."

"Oude kranten, vogelnesten en zelfs een oud loterijlot."

Het andere exemplaar vergt wat meer aandacht. "Dat is een Benelux-trein, die vroeger tussen Amsterdam en Brussel gereden heeft. Die wordt nu wagon voor wagon uit elkaar geschroefd en opgeschuurd, voordat we kunnen gaan verven." Het interieur werd de afgelopen maanden al opgefrist. "Wat ze daar allemaal tegen zijn gekomen... Oude kranten, vogelnesten en zelfs een oud loterijlot. En je wilt niet weten hoe er in die tijd nog werd gerookt. Het is heel apart om dat verleden op te rakelen."

Maar hoewel die geschiedenis hartstikke leuk is, kijkt Erik toch vooral naar de toekomst. "Zodra de treinen weer mooi zijn, gaan we weer wat ritjes organiseren. Zo blijft het levend." Eind deze zomer moet de eerste Hondekop weer over het spoor rijden. "Om dat voor elkaar te krijgen, zoeken we nu mensen die een handje willen helpen. Het scheelt als je een beetje handig bent, maar er is voor iedereen wel een klusje te vinden."

Zin om de komende tijd mee te klussen aan de iconische treinen? Je kunt je aanmelden via [email protected].

De komende maanden worden deze 'bakken' van een nieuwe lik verf voorzien. (Foto: Erik de Zwart) vergroot

