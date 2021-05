Peter kreeg een mysterieus voorwerp, maar hij moet en zal weten wat het is

Wachten op privacy instellingen... Peter de Vries met het mysterieuze voorwerp (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 Wie kent het raadsel van Peter’s mysterieuze voorwerp?

Het is van metaal, is cilindervormig en er zitten aan de binnenkant gaatjes in. Rarara, wat is het? Peter de Vries van kringloopwinkel Mama’s Huisraad in Zevenbergen wil het graag weten. Al een tijdje heeft hij het mysterieuze voorwerp in zijn winkel maar hij heeft geen idee wat het is.

Voor de foto heeft Peter het roestig gevaarte op een mooi plekje tentoongesteld. Het metalen voorwerp heeft de vorm van breed uitgevallen thermoskan. Aan de vierkante moertjes en de lenskopjes aan de buitenkant valt volgens Peter af te leiden dat het ding ongeveer een eeuw oud is.

"Meestal krijgen we bij de spulletjes een verhaal te horen."

Peter de Vries is vrijwilliger bij Mama’s Huisraad, de kringloopwinkel waarvan alle opbrengst naar de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) gaat. “Wanneer mensen spulletjes brengen, krijgen we meestal ook het verhaal erbij te horen. Helaas weet ik van dit artikel niet waar het vandaan komt en wie het heeft gebracht.”

Via verschillende websites heeft Peter pogingen gedaan om het mysterie te ontrafelen. Hij bezocht ook meerdere musea om te kijken of ze misschien een vergelijkbaar voorwerp in de collectie hadden. Nergens vond hij het antwoord op zijn prangende vraag.

"Ik wil eerst weten wat het is."

Volgens een aantal tips die hij kreeg via social media zou het kunnen gaan om een antieke mijnwerkerslamp. Het roet aan de binnenkant wijst ook in de richting van een lamp. Volgens Peter zou het ook lamp kunnen zijn die vroeger aan koets of automobiel hing.

Het onbekende artikel in de winkel is voorlopig niet te koop en mocht het bijzonder genoeg zijn dan schenkt Peter het graag aan een museum. “Dan kan iedereen ervan genieten maar eerst wil ik weten wat het is”, herhaalt hij nog maar eens.

Wie denkt te weten wat dit voor voorwerp is, kan mailen naar [email protected].

