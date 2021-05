Ronde van Spanje volgend jaar alsnog door Brabant

Wethouder Daan Quaars van Breda (links) en wethouder Huib van Olden van Den Bosch (rechts) tijdens de presentatie van La Vuelta 2020 in Madrid (foto: © Photogomez Sport). vergroot

De Ronde van Spanje start volgend jaar alsnog in Nederland. Dit betekent dat de wielerronde, La Vuelta, ook door Brabant komt. Zo start de tweede etappe in Den Bosch. Dit zijn de provincies Brabant en Utrecht en de steden Breda, Den Bosch en Utrecht overeengekomen met de organisator van de wielerronde, de ASO.

La Vuelta zou vorig jaar al van start gaan in Nederland. Maar corona gooide toen roet in het eten. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheden om de ronde in een ander jaar in Nederland van start te laten gaan. De keuze is nu gevallen op 2022, zo werd woensdagochtend bekendgemaakt.

3e etappe: Breda - Breda

De Spaanse ronde begint in Utrecht met een tijdrit. De tweede etappe start in Den Bosch en finisht in Utrecht. En de derde etappe begint en eindigt in Breda. Dat was ook het plan voor 2020.

Wanneer de Spaanse ronde precies van start zal gaan, is nog niet duidelijk. De exacte datum wordt bekend zodra de internationale wielerunie UCI de wielerkalender voor volgend jaar vaststelt.

'Prachtige kansen'

“We zijn met iedereen aan tafel gegaan om te horen hoe we het in 2022 wél kunnen doen", zegt wethouder Daan Quaars van Breda. "Het resultaat is dat we allemaal heel graag de renners van La Vuelta door Utrecht en Brabant willen zien rijden. En dat biedt weer prachtige kansen voor mensen, bedrijven en organisaties om volgend jaar gave dingen te organiseren.”

Vuelta-directeur Javier Guillén noemt het 'een langgekoesterde wens om in fietsland Nederland te starten'. "Nederland staat bekend om zijn organisatiekracht en ik weet zeker dat we, ook gezien de huidige situatie, erin kunnen slagen om het evenement op een goede en vooral veilige manier te organiseren.”

