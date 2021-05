Nog geen wielerkoorts, maar temperatuur stijgt: La Vuelta toch door Brabant

De ludieke Spaanse stier en het bord (foto: Floyd Aanen). vergroot

Van wielerkoorts is nog geen sprake, maar in Breda en Steenbergen loopt de temperatuur al aardig op sinds bekend is dat La Vuelta volgend jaar alsnog van start gaat in Nederland. "Dit is iets om naar uit te kijken!"

Tonny de Wit van carnavalsvereniging De Leuttrappers in Dinteloord kan haar geluk niet op. “Het is geweldig! Fantastisch! Niet alleen voor ons, maar voor het hele dorp.”

"De knalrode stier was meteen al een toeristische attractie."

De knalrode stier die de bouwersgroep van De Leuttrappers destijds maakte om de aandacht te vestigen op de doorkomst van het wielerpeleton staat sinds 219 in de gemeentelijke opslag. “We hadden hem net buiten het dorp geplaatst, bij de rotonde. Het was een echte publiekstrekker en meteen al een toeristische attractie. Maar hij is er nog. We kunnen hem zo weer tevoorschijn halen."

Met de stier liet het dorp volgens Tonny de Wit zien hoe trots ze waren met de komst van de Ronde van Spanje. Maar de stier moest weg toen het wielerfestijn werd afgelast. “Ik heb zitten janken” zegt Tonny. “Ik ben een echte wielerfan. We waren toen echt heel blij." En dat is ze nu weer. "Dit is iets om naar uit te kijken.”

"We hadden al behoorlijk wat plannen liggen om er een feestje van te maken."

“Ik dacht: joepie! Wat gaaf!” Esther Prent, wethouder in Steenbergen met sport in haar portefeuille, klom in 2019 nog van de Watertoren om de wielerklassieker te promoten. "We hadden al behoorlijk wat plannen liggen om er een feestje van te maken. We kunnen ze zo weer oppakken.”

Het was in 2019 volgens haar niet moeilijk om mensen in de gemeente enthousiast te krijgen. En dat zal ook nu geen moeite kosten, meent ze. “Bovendien hebben we volgend jaar te maken met een paar jubilea: de gemeente bestaat 25 jaar en de stad Steenbergen is dan 750 jaar oud.” Waarmee ze maar wil aangeven dat er nog meer aanleiding is om uit te pakken. “Dit geeft voor iedereen weer hoop."

“De renners stappen af om met de fiets aan de hand dwars door de Grote Kerk te lopen."

Ook de Grote Kerk in Breda is er klaar voor. Enthousiast zegt Marieke Wiegel van de Grote Kerk: “Het zou geweldig zijn als de Ronde van Spanje weer hetzelfde scenario volgt. Onze draaiboeken lagen klaar, maar door corona kwamen ze in 2020 op de plank terecht.”

Volgens dat scenario starten de wielrenners in Breda bij het Kasteel van Breda en gaan ze van daaruit naar de Grote Kerk. Marieke Wiegel: “Daar stappen de renners af om met de fiets aan de hand dwars door de kerk te lopen. Als ze willen kunnen ze hier een kaarsje aansteken. We weten dat vooral de Spaanse en Italiaanse deelnemers dat graag zullen doen.” Dat ziet ze als een mooi gebaar. “Het laat zien dat de wielersport nauw verbonden is met de kerken.”

In 2020 werden vrijwilligers in Breda klaargestoomd voor La Vuelta met een cursus Spaans:

