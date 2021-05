Brandalarm gaat nacht na nacht af: bewoners zijn nerveus als ze gaan slapen

Twee keer kwam de brandweer naar het complex (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Het waren twee onrustige nachten in het wooncomplex van de 81-jarige Jo Withagen uit Veldhoven. Het brandalarm ging hier namelijk tot vier keer toe af. Twee keer daarvan moesten alle bewoners hun bed uit en stonden ze op straat. De oorzaak van al die nachtelijke onrust ligt volgens Woonstichting 'thuis niet bij het systeem, maar bij een van de bewoners.

Het appartementencomplex aan de Veldhovense Brandrood is alleen bedoeld voor 55-plussers. Woonstichting 'thuis is eigenaar van het gebouw en verhuurt appartementen aan ouderen. Daarnaast zijn er meerdere zorggroepen die er kamers of woningen huren.

"We konden er eerst nog wel een beetje om lachen."

Maandagnacht rond twee uur ’s nachts werden de bewoners van het gebouw uit hun slaap gehaald door het loeiende alarm. "Een van de begeleiders heeft geprobeerd het uit te zetten, maar dat lukte niet", vertelt Jo. Na enkele minuten kwam daarom de brandweer, politie en een ambulance.

"We konden er eerst nog wel een beetje om lachen met zijn allen," vertelt hij, "maar toen het dinsdagnacht weer raak was niet meer.’’ Om kwart voor vier ging het brandalarm weer af. "Officieel moeten we dan natuurlijk allemaal naar buiten, maar ik zag al dat niet iedereen dat nog deed. Het is ook lastig voor de mensen die slecht ter been zijn. Op de tweede verdieping woont een vrouw van dik in de tachtig die loopt met een rollator. Als het alarm afgaat doen de liften het ook niet meer en dan wordt het voor sommige mensen lastig."

"We zijn bezig om het systeem anders af te stellen."

Volgens de 81-jarige bewoner loopt het al langer niet lekker met het brandalarm in het appartementencomplex. "Eerst ging het alarm overdag wel eens af. Dat was eigenlijk al vervelend, maar nu het ook ’s nachts afgaat is het helemaal niet meer te doen. Er zit een fout in dat systeem."

Maar volgens de woonstichting is er niets mis met het systeem. Het alarm is hooguit ‘gevoelig’. "Voor de veiligheid is het zo afgesteld dat als er in één kamer iets misgaat, het alarm in alle appartementen door het hele gebouw afgaat", legt een woordvoerder uit. "We zijn bezig om het systeem anders af te stellen, maar dat doen we niet omdat er een fout in zit."

De woordvoerder zegt dat het alarm is afgegaan door ‘onwetendheid’ van een bewoner. Hoe dat precies zit, wil ze niet vertellen, maar volgens de woordvoerder is de oorzaak van het loeiende alarm bij hen bekend.

"Je bent gewoon bang dat je weer in slaap overvallen wordt."

Ook Jo Withagen werd woensdagmiddag gebeld door de woningbouwvereniging met dit verhaal. Hij vindt het moeilijk om te geloven. "Het alarm ging twee keer achter elkaar midden in de nacht af. De mensen die hier wonen, blijven niet tot zo laat op. En als er echt een bewoner voor verantwoordelijk was, waarom kreeg de begeleiding dan het alarm niet uit?"

Jo hoopt vooral dat het probleem met het alarm wordt opgelost. ‘’Ik heb ook met mijn buren gesproken en iedereen is al nerveus voor het idee om vanavond te gaan slapen. Je bent gewoon bang dat je weer in slaap overvallen wordt. Als we elkaar nu ook tegenkomen op de gang roepen we alvast: ‘Tot vannacht!’"

In de video zie je hoe een aantal appartementen maandagnacht werden ontruimd:

