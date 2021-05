Het mysterie van Peter's raadselachtige voorwerp is opgelost

Het mysterie is opgelost (foto: Erik Peeters). vergroot

Omroep Brabant kreeg vele tientallen reacties binnen over het mysterieuze voorwerp dat opdook in kringloopwinkel Mama's Huisraad in Zevenbergen. Peter de Vries had geen idee wat het was en waarvoor het diende. Daarom vroeg hij de hulp van het publiek. Een oude landmijn of een rookapparaat voor imkers, waren enkele suggesties.

“Is dit niet een attribuut van een imker, waar ze rook mee maken voor bij de bijenkasten?”, vraagt Stef Bierhuizen zich af.

Helga Smetsers ziet het anders. Zij denkt dat het voorwerp gebruikt werd als een mobiel kookstel aan een koets om een kop koffie of soep te maken.

Een anonieme tipgever geeft de spannendste en ook de meest onwaarschijnlijke toepassing, namelijk een oude landmijn.

“Het voorwerp uit de kringloopwinkel is denk ik een onvolledige hanglamp of mijnlamp”, stelt L.J. van Extel.

Johan Huibers omschrijft het als ‘een slimme lijmverwarmer op carbid’ die gebruikt werd door meubelmakers. "Houtlijm werd vroeger opgewarmd om te verwerken. Maar ja, precies weet ik het ook niet.”

"Het lijkt me een goed idee om verder te zoeken in de scheepvaarthoek."

Hans van Gennip houdt het, zoals de meeste mensen overigens, op een voorwerp voor de scheepvaart. “Het is een lamp voor een schip omdat die hangend kan bewegen”, schrijft hij.

Ook volgens Onno Buitenhuis is het een antieke scheepslamp. Hij leidt dit af aan de ‘cardanische ringen’ met scharnieren. Die zorgden ervoor dat de lamp onder alle omstandigheden het licht naar boven liet schijnen. “Het lijkt me een goed idee om verder te zoeken in de scheepvaarthoek. Ik ben benieuwd of de oplossing gevonden wordt”, aldus Onno.

Een telefoontje naar het Maas Binnenvaartmuseum in Maasbracht bevestigt de maritieme vermoedens. Het gaat volgens de deskundigen alleen niet om een lamp maar om een kacheltje. “Ik weet bijna zeker dat dit vroeger gebruikt werd in de zeilvaart. Het petroleumkacheltje werd opgehangen in het ruim van een oude tjalken. Door die ringen met scharnieren bleef het ding recht hangen in het ruim net zoals een kompas”, legt vrijwilliger Wim van Look uit.

"Echt ongelofelijk wat dit allemaal te weeg heeft gebracht."

Bij kringloopwinkel Mama's Huisraad staat de telefoon sinds dinsdag roodgloeiend. Voor Peter de Vries is de meest waarschijnlijke uitkomst verassend: “Dit had ik nooit verwacht. Even dachten we hier nog aan een lamp die vroeger in een trein werd opgehangen maar een scheepskachel ligt inderdaad het meest voor de hand. Echt ongelofelijk wat dit allemaal teweeg heeft gebracht. Ik hoop dat er zich een museum meldt aan wie we het kacheltje kunnen aanbieden. Dan kunnen er nog vele generaties na ons van genieten.”

Dinsdag liet Peter zijn ondefinieerbare vondst nog voor de camera van Omroep Brabant zien:

