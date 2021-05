Vermiste man naar wie gezocht werd in buitengebied van Casteren is terecht

De vermiste man naar wie het Veteranen Search Team de afgelopen dagen zocht in onder meer het buitengebied van Casteren, is terecht. Dat maakte de politie woensdagmiddag bekend.

De politie maakte twee dagen geleden bekend dat er zorgen waren over het welzijn van de 64-jarige man uit het Limburgse Venray. Hij was vrijdagavond rond halfacht voor het laatst gezien in Spoordonk. Hij liep toen richting Oirschot.