Nieuwe coronaversoepelingen op komst, dit kunnen we verwachten

Op zaterdag 5 juni gaan verschillende nieuwe coronaversoepelingen in. Deze maatregelen stonden eigenlijk op 9 juni gepland, maar volgens demissionair minister Hugo de Jonge daalt het aantal coronabesmettingen zo gestaag dat de seinen eerder op groen gaan. Wat kunnen we waarschijnlijk verwachten qua versoepelingen?

Volgens het plan kunnen mensen weer maximaal vier mensen thuis ontvangen. Nu zijn dat er nog twee.

De horeca mag weer maximaal dertig gasten binnen ontvangen. Niet alleen de restaurants, maar ook de cafés. Eerder zou de horeca alleen opengaan voor uit eten, maar het kabinet wil af van het onderscheid tussen 'natte' en 'droge' horeca.

Culturele instellingen zoals musea, theaters en bioscopen kunnen de deuren weer openen, op voorwaarde dat mensen een tijdslot afspreken.

Er komen meer mogelijkheden om te gaan sporten.

Of de volledige derde stap van het openingsplan al op 5 juni gezet kan worden, kon De Jonge woensdag nog niet zeggen. Vrijdagavond om zeven uur geeft het kabinet een persconferentie, waarin verdere toelichting op de plannen wordt gegeven.

Gijs Verkuijl, voorzitter van Koninklijke Horeca in Oisterwijk, is blij met de mogelijke versoepelingen. "Ik heb een groot horecahart, dus ja, dit stemt mij wel tevreden. Maar als m'n ondernemershart spreekt, dan zet het natuurlijk nog altijd weinig zoden aan de dijk", zegt hij.

"Ouderen gaan met dit weer echt niet op een terrasje zitten, die willen lekker naar binnen."

"Met het slechte weer van de afgelopen tijd is het voor ons van essentieel belang dat we ook binnen iets mogen", stelt Verkuijl. "Mensen van 70 jaar en ouder zitten echt niet te wachten op een terrasje met deze kou, wind en regen. Zij willen lekker binnen zitten. Voor ons hier in het dorp is dat een flinke doelgroep, dus eigenlijk is dit de versoepeling waar we op gewacht hebben."

"We zijn allemaal toe aan normaal."

Ook de voorzitter van Koninklijke Horeca in Den Bosch, Bernhard Kuenen, is opgetogen. "Iedereen smacht naar verruimingen, zowel de ondernemers als de gasten. We zijn allemaal toe aan normaal."

Dertig gasten is een mooie start, vindt hij. "Ik verwacht dat ze op korte termijn gaan kijken hoeveel gasten welkom zijn, afhankelijk van het aantal vierkante meters in een restaurant of café. Want het is natuurlijk gekkenwerk dat een grote all you can eat-gelegenheid waar normaal vierhonderd man binnen kan, nu slechts dertig mensen mag ontvangen. De stap van maximaal dertig naar de volledige capaciteit van een zaak is dringend nodig."

