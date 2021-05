Advocaten opgestapt in strafzaak tegen Martien R. en familie

De ingang van de rechtbank Den Bosch (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

In het proces rond Operatie Alfa zijn drie advocaten per direct opgestapt. Het gaat om advocaat Heuvelmans, Weening en Van Merm. Zij verdedigden Driekus N. en Frank L. Het is de eerste keer in deze zaak dat advocaten echt vertrekken. Het proces gaat gewoon door, in een bijna lege zaal.

"Ik wil de verdediging met onmiddellijke ingang neerleggen. Meneer N. wenst geen andere advocaat. Hij wil dat het proces gewoon doorgaat," zei advocaat Marcel Heuvelmans die het 'een lastige beslissing' noemde.

'Eerlijk proces'

De rechtbankvoorzitter reageerde verrast en vroeg aan verdachte Driekus N. waarom hij dit zo wil. Hij zei dat het te maken heeft met de afwijzing van onderzoekswensen.

Advocaten vroegen bij het begin van het proces opheldering over de aanloop van de zaak en de afluisteroperatie maar kregen die niet. Omdat ze het vertrouwen kwijtraakten in een eerlijk proces, kondigden de meeste advocaten toen aan weg te blijven van het proces. Ook bij Driekus N. is dat nu de reden dat hij wegblijft.

"Het gaat om een echt serieuze zaak. Het moet wel een eerlijk proces worden. Vijftien verdachten en vijftien hele goeie advocaten, wijze mensen," zei Driekus N.

Solidair

De rechtbankvoorzitter vroeg of N. zich gedwongen voelde en of er discussie was met medeverdachten hierover. Maar N. ontkende dat. Het lijkt er dus sterk op dat N. solidair is met de anderen en daarom zelf ook wil wegblijven.

Het OM zei de stap te betreuren en niet te begrijpen waarom hij deze stap neemt, 'omdat het niet in het belang is van de verdachte'. Maar de officier van justitie zei de beslissing wel gewoon te respecteren.

'We trekken ons terug'

Kort daarna kwamen advocaat Weening en zijn collega Van Merm -advocaten van Frank L.- met dezelfde boodschap. "Wij trekken ons terug in dit proces. Wij willen meneer niet meer bijstaan. Dat hebben we zojuist telefonisch meegedeeld. Hij wil wel een andere advocaat", zei Serge Weening.

Weening zei dat er gisteravond iets is gebeurd waardoor hij en zijn kantoorgenoot hebben besloten te stoppen maar wat precies vertelde hij niet. Ook tijdens een korte pauze wilde hij dat niet toelichten.

Naambordjes

De zaal is ingericht voor zes verdachten. Hun naambordjes staan er, net als die van hun advocaten. Maar alleen Driekus N. was dus aanwezig, samen met zijn advocaat. En twee andere advocaten. Ze verlieten in de loop van de ochtend allemaal de zaal.

Medeverdachten Martien R. , zijn zoon Anton, Martien zijn broer Tinus en neef Toon waren weggebleven zoals verwacht.

De andere advocaten verdedigen hun cliënten nog wel steeds. Ze blijven alleen weg uit de rechtbank.

Cocaïne

Donderdag staat het eerste misdrijf gepland op het proces. In april 2019 is drugs gevonden in de haven van Antwerpen, met bestemming Oss, volgens de politie. De verdachten hebben altijd ontkend.

De rechtbank besliste rond 11:00 dat de behandeling gewoon doorgaat. Te beginnen met het dossier van de 315 kilo coke.

