Zomerse temperatuur in zicht, maar vergeet niet je op tijd in te smeren

Je moet als weerman altijd een slag om de arm houden, maar de zomer komt eraan. Althans, zomerse temperaturen liggen in het verschiet en, wat ook fijn is, het blijft de komende dagen zowaar droog.

“Het wordt beter, zeker als je het vergelijkt met de huidige situatie, maar”, tempert Janssen de verwachtingen, “vooral in het noordoosten van de provincie zal de komende uren nog veel bewolking zijn. En van tijd tot tijd zal daar regen of motregen uit vallen. Ronduit druilerig dus. De temperatuur zal uitkomen op veertien tot vijftien graden en omdat de wind afneemt, voelt het wat minder koud aan dan de afgelopen dagen.”

Stapje voor stapje zal het de komende dagen beter worden. Janssen: “Vrijdag blijft het overal droog, maar moet je wel rekening houden met een frisse start. Donderdagavond en donderdagnacht al kan de temperatuur door opklaringen vanuit het westen heel snel onderuit gaan. Op de koudste plekken kan het kwik dalen tot twee of drie graden. Vorst aan de grond zit er, denk ik, als gevolg van de regen van de afgelopen dagen niet in. Door de vochtigheid bestaat er wel kans op mist, waardoor de vrijdag niet alleen koud, maar ook grijs van start gaat.”

Volgens hem is het een opmaat naar een zacht weekend en een zomers begin van de volgende week. “Ook zullen na vandaag de nachten minder koud worden, met een graad of acht. Overdag klimt de temperatuur op zaterdag naar 20 tot 21 graden en op zondag zit er 22 graden in. Na het weekend zet de stijging door. Ik sluit niet uit dat er maandag een graad bijkomt en dan komen dinsdag en woensdag zomerse waarden van 25 graden in beeld.”