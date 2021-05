Kinderen nemen delen van granaten mee naar huis: 'Niet meer doen'

Een explosieve vondst. Hiermee kwamen woensdag kinderen thuis van een bezoekje aan de Vughtse hei. Het ging weliswaar om onderdelen van granaten, maar zoiets blijft link, zo meldt wijkagent Marcel de Rouw. Hij vraagt kinderen én hun ouders met klem voorzichtig(er) om te gaan met dit soort wapentuig.

Enthousiaste kinderen Er werd contact gezocht met de politie en die adviseerde het spul op de oprit te leggen. Ondertussen werd een medewerker van de politie ingeschakeld die weet wat je moet doen wanneer er (mogelijke) explosieven zijn gevonden. Toen hij arriveerde bij het huis in Vught waar de onderdelen lagen, werd hij begroet door enthousiaste basisscholieren, vertelt De Rouw.

De bomexpert had gauw genoeg in de gaten dat de kinderen met alle goede bedoelingen de onderdelen mee naar huis hadden genomen. De Rouw: “Ze waren er niet naar op zoek geweest, maar vonden het hartstikke leuk wat ze meemaakten.”

'Laten liggen'

De ‘verkenner’ drukte hen wel op het hart om niet actief te gaan zoeken naar zulk spul Ook drukte hij hem op het hart om munitie en dergelijke de volgende keer te laten liggen en direct de politie in te seinen. De onderdelen van de granaten zijn inmiddels opgehaald en door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in beslag genomen. Mogelijk zijn ze door iemand gevonden die ze met een metaaldetector had opgespoord, maar het niet interessant genoeg achtte.