Man neergestoken in Roosendaal, politie pakt verdachten op

Archieffoto: Pexels vergroot

In een huis aan de Amethistdijk in Roosendaal is woensdagnacht een man van 40 uit deze stad neergestoken. Hij is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen.

Voor de steekpartij is een man van 59 zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ook een man van 41 uit Roosendaal is opgepakt, waarvoor precies is nog onduidelijk.

Beiden verbleven in het huis waar de steekpartij was. Hier is ook een mes gevonden en in beslag genomen.

Naar het ziekenhuis

De politie kreeg om twee uur de melding dat er wat aan de hand was in het huis aan de Amethistdijk. Toen agenten over die straat reden, zagen ze een auto wegrijden. Achter het stuur zat, zo bleek, het slachtoffer van de steekpartij. Hij was onderweg naar het ziekenhuis.

Agenten lieten de neergestoken man stoppen. Ze hebben ervoor gezorgd dat hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.

