Van Gerwen jaagt op zesde Premier League-titel: ‘Betekent veel voor hem'

Michael van Gerwen probeert vrijdagavond in Milton Keynes voor de zesde keer de beste te zijn bij de Premier League of Darts. De darter uit Vlijmen is bovenaan geëindigd in de reguliere competitie, al biedt dat geen zekerheid op succes vanavond. Van Gerwen zal opnieuw zijn beste spel moeten laten zien.

Deze Premier League-jaargang was er eentje met ups en downs voor Van Gerwen. De nummer drie van de wereld wilde na de deceptie van vorig jaar - waar hij voor het eerst in zijn carrière de finaledag miste omdat hij niet bij de beste vier zat - en het matige seizoen dat hij had gedraaid, zich van zijn beste kant laten zien.

Dat lukte zeker een aantal keer, al gaf Van Gerwen af en toe ook niet thuis. Logisch, vindt Phill Barrs, presentator van het Engelse Live Darts. “Hij komt natuurlijk van ver, maar hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en we zien steeds meer ‘de oude Van Gerwen’ terug. En ondanks dat we allemaal vinden dat Van Gerwen niet altijd goed heeft gespeeld, staat hij toch mooi bovenaan. Dat laat zien hoe goed hij eigenlijk is en dit is ook een signaal naar de concurrentie.”

In de slotweek van de Premier League mag er in Milton Keynes ook weer publiek aanwezig zijn op de speelavonden. En daar is Van Gerwen bij gebaat. Drie van de laatste vier avonden wist hij in winst om te zetten. Niet alleen omdat de darter uit Vlijmen nog altijd bij een groot gedeelte van de Engelse aanhang geliefd is, maar ook omdat de reactie en interactie van het publiek Van Gerwen een laatste zetje in de goede richting kan geven.

Een zetje dat Van Gerwen zomaar eens zijn zesde Premier League-titel kan bezorgen. En dat zal hoe dan ook een titel kunnen zijn, die heel bijzonder zal zijn voor Van Gerwen. “Hij zal misschien denken: weer een titel erbij”, zegt Barrs. “Maar geloof me: deze titel zou heel veel voor hem betekenen. Dit zou een van zijn grootste titels zijn. Hij heeft een mindere, zelfs slechte periode gekend en bij het winnen van deze titel zou hij echt definitief weer terug zijn.”

Zover is het natuurlijk nog niet. Van Gerwen zal vrijdagavond eerste de halve finale moeten zien te overleven tegen Johnny Clayton. Dan wacht daarna nog eventueel de finale tegen de winnaar van het duel tussen Nathan Aspinall en José de Souza.

Volgens Barrs is Aspinall het grootste gevaar voor Van Gerwen. “Hij is net zo’n speler als Van Gerwen die veel energie krijgt van de fans”, zegt hij over de Engelsman. “Hij heeft deze competitie echt een hoog niveau gehaald, al was hij donderdag wel echt wat minder. Tijdens de onderlinge wedstrijden tussen Aspinall en Van Gerwen, halen ze echt het beste in elkaar naar boven. Ik ben wel van mening dat Van Gerwen bepaalt wie er gaat winnen. Ook tijdens de halve finale. Als Van Gerwen zijn A-game (beste spel) speelt, dan wint hij. Zo simpel is het.”

Uit heel het gesprek met Barrs was al snel duidelijk dat hij Van Gerwen als grootste favoriet ziet. En ook wanneer de Engelsman gevraagd wordt naar de uiteindelijke winnaar, twijfelt hij geen moment. “Simpel: Van Gerwen. Dat gevoel heb ik al vanaf het begin van de Premier League en hij heeft me niet teleurgesteld. Ik denk dat hij vanavond zijn hoogste niveau kan halen en zie hem die titel gewoon winnen.”

Van Gerwen speelt vrijdagavond de halve finale tegen Johnny Clayton. Als hij wint, speelt hij daarna nog de finale.

