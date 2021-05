Pedro bezoekt graag homo-ontmoetingsplaats, maar voelt zich tegengewerkt

Een van de afgesloten parkeerplaatsen met slagboom. Door: Rutger van der Heijden vergroot

Pedro (54) uit Eindhoven bezoekt al 25 jaar de homo-ontmoetingsplaats aan de Hoberglaan in Son en Breugel. Maar volgens hem maakt de gemeente dat steeds lastiger, door de parkeerplaatsen in het gebied af te sluiten. Volgens Son en Breugel is dat om afval en prostitutie tegen te gaan, maar Pedro denkt dat de gemeente homo-ontmoetingsplaatsen wil ontmoedigen.

Zo twee tot vier keer per week komt Pedro als biseksuele man bij de homo-ontmoetingsplaats (HOP) aan de Hoberglaan. Hij is al zeventien jaar getrouwd en heeft een open relatie.

"Mannen ontmoeten trok mij aan."

“Toen ik dertig was ging ik voor het eerst een kijkje nemen bij de HOP. Ik vond het spannend. Eerst praatte ik voorzichtig, maar soms vond ik het eng en ging ik weer weg. Mannen ontmoeten trok mij aan”, zegt Pedro. Voor hem is het gebied bij de Hoberglaan inmiddels een vaste plek. “Ik kom meestal dezelfde mannen tegen en daar praat ik dan mee.”

"Waar moeten we anders heen?"

Volgens Pedro komen mannen niet alleen voor de seks. "Sommige mannen zijn eenzaam en komen voor een praatje. Maar er zijn ook getrouwde mannen die onder werktijd komen voor seks."

Eerder werd de parkeerplaats aan de Hoberglaan bij de hoogspanningsmasten al onbereikbaar voor ontmoetingen, omdat bezoekers hun auto er niet meer kwijt konden. “En het college gaat nu bespreken of er nog een parkeerplaats wordt gesloten", zegt Pedro. Hij baalt ervan.

"Ik krijg het gevoel dat hij ons weg wil hebben."

“Ik krijg de vraag van mannen: waar moeten we anders heen?” Pedro denkt dat de gemeente het moet laten zoals het altijd al was. Afgelopen week was er een gesprek met burgemeester Hans Gaillard. “Ik krijg het gevoel dat hij ons weg wil hebben. De burgemeester wilde alleen praten over vuil en prostitutie. Wij willen een oplossing", zegt Pedro.

"Vroeger stonden er vuilnisbakken."

Volgens Pedro is er helemaal geen sprake van prostituee: “Ik kom hier meerdere keren per week en zie nooit prostituees. Ik ken best veel mensen die daar komen.” Ook afval zoals condooms en tissues worden wekelijks door een aantal bezoekers zoals Pedro opgeruimd, vertelt hij. “Wij kunnen niet de vervuiling aan de kant van de weg opruimen, maar wel wat in het bos ligt. Vroeger stonden er vuilnisbakken, helaas zijn deze weggehaald door de gemeente.”

"Ouders met kinderen lopen op de parkeerplaats waar ontmoetingen plaatsvinden."

Stichting Platform Keelbos 2.0 zet zich in voor homo-ontmoetingsplaatsen (HOP): “Nu wordt een parkeerplek waar ouders met kinderen wandelen al gebruikt als homo-ontmoetingsplaats. Dat is geen gemakkelijke combinatie. Mensen kunnen hun auto’s niet meer kwijt”, zegt voorzitter Anthony Mathijsen.

Als de volgende parkeerplaats aan de Hoberglaan wordt afgesloten, ontstaat de angst dat de locatie van de HOP verplaatst naar de parkeerplaats bij scouting Dutmella.

Burgemeester Hans Gaillard wil niet toestaan dat het probleem zich verplaatst. “De signalen die wij hebben gekregen over prostituee willen wij aanpakken. Dat heeft er toe geleid om verschillende parkeerplaatsen af te sluiten met een slagboom." Hij geeft aan dat de homo-ontmoetingsplaats niet weg moet, maar wel de problemen die daarbij komen kijken. De gemeente gaat de situatie de komende maanden monitoren.

De naam Pedro is gefingeerd. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

