Brabantse festivalbouwer woedend op minister Grapperhaus: 'Schofferend'

De politie heeft rust verdiend en dus moeten we volgens minister Grapperhaus nog ‘even geduld hebben met evenementen’. Die opmerking schiet in het verkeerde keelgat bij Martijn van den Broek. Hij werkt bij Van Ham Tenten & Podia uit Bladel. Dat bedrijf bedient jaarlijks 850 evenementen in België en Nederland. Het werk ligt door de coronacrisis al 15 maanden stil.

Geen Paaspop, geen Best Kept Secret. Voor festivalliefhebbers is het een zware periode. En dat geldt al helemaal voor de bedrijven die hun brood met festivals verdienen.

Boos zegt Van den Broek: “Dit is de laatste doodssteek voor de branche. We hebben al maanden geen omzet. En nu er door het vaccineren ruimte is voor versoepelingen, zegt de minister: dat gaan we niet doen want de politie moet op vakantie."

De stoom komt haast uit zijn oren. Hij gaat dit zeker aan de kaak stellen bij het regelmatige overleg dat hij en andere vertegenwoordigers van de branche met kabinetsleden hebben. Daar zitten normaliter Hugo de Jonge (Gezondheid), Grapperhaus (Veiligheid), van Engelshoven (Cultuur) en Keizer (Economische Zaken) bij, vertelt Van den Broek.

"Deze opmerking van de minister is schofferend"

“Daar gaan we dit zeker bespreken. Steunpakketten worden straks afgebouwd, we moeten onze eigen broek als sector ophouden en dan zegt Grapperhaus dit. Hij gaat er niet eens over, de burgemeesters gaan over de politie-inzet.”

Van den Broek hoopt dat burgemeesters hun eigen keuze maken. “De evenementenbranche biedt aan 190.000 mensen in Nederland werk. We hebben al 15 maanden moeite om brood op tafel te krijgen en de hypotheek te betalen. Het is op een gegeven moment klaar. Deze opmerking van de minister is schofferend.”

Bovendien is de politie-inzet bij festivals niet zo groot, stelt hij. “Het meeste beveiligingswerk wordt door particuliere beveiliging gedaan. Er is wel veel politie-inzet bij evenementen, maar dan gaat het om demonstraties.”

"Er is voor jongeren al weinig te doen."

Het stoort Van den Broek onder meer dat nationale evenementen zoals de Formule 1, het EK Voetbal en het Songfestival wel doorgaan. “Dat zijn evenementen die de politiek leuk vindt, omdat het internationale uitstraling heeft. Bij een regionaal festival hebben ze geen belang. Ze vergeten echter dat bezoekers dit soort evenementen juist wel leuk vinden. Er is voor jongeren al weinig te doen.”

De horeca heeft momenteel een personeelstekort. Ook in de evenementenbranche zijn veel flexwerkers vertrokken. “Mijn eigen bedrijf is op volle sterkte inzetbaar, maar in de branche zijn inderdaad veel mensen uitgestroomd. Ik denkt dat we het deels met innovatie op kunnen lossen. Je kunt bij iedere nooddeur een beveiliger zetten of je kunt camera’s inzetten. En ik denk dat veel personeel ook terug wil komen, maar dan moet je wel perspectief kunnen bieden qua werk.”

