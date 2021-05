Duitse media weten het zeker: Mark van Bommel nieuwe trainer VfL Wolfsburg

Mark van Bommel wordt definitief de nieuwe coach van VfL Wolfsburg, meldden Duitse media. De oud-speler en -coach van PSV wordt binnenkort gepresenteerd bij de Duitse club, die afgelopen seizoen vierde werd in de Bundesliga.

Van Bommel gaat met Wolfsburg, de ploeg van spits en Oranje-international Wout Weghorst, de Champions League in. Het clubicoon van PSV volgt Oliver Glasner op, die vertrekt naar Eintracht Frankfurt. Zelf heeft Wolfsburg de aanstelling van Van Bommel nog niet bevestigd.

PSV

Van Bommel werd eind 2019 ontslagen bij PSV vanwege een reeks teleurstellende resultaten. In het eerste seizoen onder Van Bommel eindigde PSV op de tweede plaats in de Eredivisie, achter Ajax. De voormalige middenvelder van onder meer PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan was eerder assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Australië en Saudi-Arabië.