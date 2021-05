Kinderen niet langer de dupe van vechtscheiding dankzij gezinsadvocaat

De gezinsadvocaat moet vechtscheidingen in de toekomst voorkomen. vergroot

Ouders die elkaar het leven zuur maken en kinderen die tussen twee vuren staan. Vechtscheidingen komen steeds vaker voor. “Loop een gemiddelde school binnen, vraag het aan de leerkracht en ze zullen het allemaal bevestigen”, zegt de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx. In Midden-Brabant hopen ze hier de oplossing voor te hebben: de gezinsadvocaat.

Carla Goosen bedacht de gezinsadvocaat. Die regelt de scheiding en let vooral op het belang van de kinderen. Goosen ziet hoe desastreus de vechtscheiding voor hen is. Want als ouders heel veel aan het ruziën zijn, is een kind alleen maar aan het lijmen in plaats van dat 'ie gewoon z’n puberteit doorloopt en z’n grenzen kan verkennen. “Als een kind geen gewone puberteit heeft gehad, gaat dat kind later misschien zijn grenzen verkennen met drugs. Heel veel kinderen ontsporen door een vechtscheiding.”

De vechtscheiding kost de samenleving ontzettend veel geld, weet Goosen. “Als een kind uit huis geplaatst moet worden, kost dat soms wel anderhalve ton, naast de psychische schade. En dat gebeurt 7.000 keer per jaar. Het overgrote deel heeft te maken met scheidingen.”

“Het is eigenlijk een vorm van kindermishandeling.”

Alle reden om alles op alles te zetten dat een scheiding ontspoort. Waarom lukt dat nu soms niet? Volgens Goosen zit de manier waarop stellen nu uit elkaar gaan niet goed in elkaar. “Kinderen worden in de strijd van hun ouders gezogen. Die zitten vol boosheid en rancune en de kinderen kunnen niet bij de ene en ook niet bij de andere ouder terecht. Dat is eigenlijk een vorm van kindermishandeling.”

Bij een scheiding hebben normaal gesproken allebei de ouders een advocaat. Die krijgt voor elke procedure een vergoeding. Dus het gaat over een huis, alimentatie, de inboedel en de omgangsregeling met de kinderen. “Soms gaan mensen wel vijf of zes keer naar de rechter en iedere keer weer worden ze tegen elkaar opgezet. Soms zijn zelfs hulpverleners met elkaar aan het ruziën. En de rechter oordeelt alleen maar over wat er wordt voorgelegd.”

“Geen van de kinderen wilde dat één van de ouders een advocaat had.”

Met een gezinsadvocaat werkt het anders. Die werkt vanuit het belang van de kinderen. Het idee komt van de kinderen zelf, vertelt Goosen. Ze kwam in 2016 op het idee, toen ze voor de kinderombudsman een onderzoek naar scheiden deed onder 306 kinderen. Uitkomst: geen van die kinderen wilde dat één van de ouders een advocaat had. “Toen vroegen we: wat willen jullie dan? Als er dan toch een advocaat moet komen, zeiden de kinderen, dan een voor het hele gezin. Nou, met het idee van de kinderen zijn we verder de boer opgegaan, zou ik bijna zeggen.”

De gezinsadvocaat werkt voor alle leden van het gezin, legt Goosen uit. “Hij zet de lijnen uit: hoe gaan we het doen? Dat leggen we aan kinderen uit met een plaatje van een trein. Als het simpel is, ben je met een beetje bemiddeling klaar. En als het ingewikkeld is, blijven mensen wat langer in de trein zitten en hebben we meer stationnetjes. Dan komt er misschien een gezinscoach of krijgt een lid van het gezin een behandeling bij de psycholoog.”

Dertien advocaten zijn er opgeleid om als gezinsadvocaat aan de slag te gaan. Zij gaan, samen met een gedragswetenschapper, bij gezinnen op bezoek. Ze praten met de ouders en de gedragswetenschapper heeft ook gesprekken met de kinderen.

De kracht van de gezinsadvocaat kan volgens wethouder Hendrickx zijn dat hij problemen dempt en voorkomt dat de ruzie escaleert. “Er is voor kinderen niks ergers dan vechtende ouders."

Hendrickx hoopt dat ouders die scheiden in de toekomst niet meer ieder een eigen advocaat in de arm nemen, maar kiezen voor de gezinsadvocaat. “Zodat er gedacht wordt aan de belangen van het kind. En dat advocaten niet meer de veroorzaker van het probleem zijn, maar de reddende engel worden.”

De proef met de gezinsadvocaat start twee jaar lang in elf gemeenten in Midden-Brabant.

