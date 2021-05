Thuiswerken zou voor problemen met de bijstand Tilburg kunnen zorgen

Wethouder Esmah Lahlah (foto: gemeente Tilburg). vergroot

Het thuiswerken van ambtenaren en een digitale overdracht van informatie zou de reden kunnen zijn dat er zoveel problemen bij het aanvragen van bijstandsuitkeringen in Tilburg. Dat vermoedt wethouder Esmah Lahlah die over de bijstand gaat in de gemeente.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het Tilburgse Advocatencollectief sloeg vorige week alarm nadat in zeven maanden bij 23 gevallen de uitkering werd ingetrokken of niet gegeven. Nadat een advocaat was ingeschakeld werd de fout hersteld. Het advocatencollectief verwacht dat het om een topje van de ijsberg gaat.

Meldpunt

Tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad donderdagavond liet de wethouder weten erg blij te zijn met de melding van de advocaten. “Elke zaak die we beter kunnen doen is er één”, zei ze in haar antwoorden op vragen van de SP. Die partij heeft inmiddels een meldpunt opgericht. Daar zijn al negen meldingen binnen gekomen.

Volgens de advocaten worden aanvragen voor bijstandsuitkeringen afgewezen omdat de aangeleverde stukken niet kloppen, terwijl na een gang naar de rechter of na een bezwaarprocedure, blijkt dat het het allemaal wel goed geregeld was.

Aantal bezwaren hetzelfde

De wethouder zei wel te weten dat het aantal bezwaren de afgelopen tijd niet hoger is dan andere jaren. Ze gaat volgende week om de tafel met de advocaten om te kijken waar de fouten gemaakt worden. Ze hoopt daarmee de procedure voor het aanvragen van bijstand beter te maken.

