Zes gestolen scootmobielen teruggevonden in Tilburg

(foto: politie Tilburg). vergroot

Een dief heeft donderdagochtend zes scootmobielen gestolen in een wooncomplex aan de Broekhovenseweg in Tilburg. Hij kwam er alleen niet ver mee, want de politie vond ze dezelfde avond alweer terug.

De politie weet wie de dief is. De voertuigen zijn door de politie meegenomen en worden teruggegeven aan de eigenaren.

Van één scootmobiel moet nog worden uitgezocht van wie deze is.

(foto: politie Tilburg). vergroot

