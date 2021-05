Wegpiraat probeert politieagent aan te rijden met gestolen auto

Archieffoto. vergroot

Een 38-jarige man heeft donderdagavond geprobeerd een agent aan te rijden in Tilburg. De man, die uit Tilburg komt, reed rond in een gestolen auto en was eerder die dag mogelijk ook al bewust op iemand ingereden. De man werd na een wilde achtervolging aangehouden in Tilburg-Noord. Er zijn twee aangiftes van poging tot doodslag tegen hem gedaan.

Rond 18.00 uur belde iemand de politie omdat hij op de Brucknerlaan net niet van de weg af was gereden door een Opel Corsa. Er werd een zoekactie op touw gezet en agenten spotten daarop de auto in Tilburg-Noord.

De bestuurder ging er halsoverkop vandoor toen hij de politie zag. Toen die de Corsa aanhield, reed de man op een agent af die hem wilde arresteren. De politieman kon maar net opzij springen en voorkomen dat hij geraakt werd.

Mogelijk was de Corsa eerder op de dag ook al bewust op iemand ingereden op de Brucknerlaan. Een man had daar aangifte van gedaan, zo bleek tijdens de achtervolging.

De 38-jarige bestuurder werd uiteindelijk aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. De agent die hij bij bijna van zijn sokken reed, heeft aangifte tegen hem gedaan. Ook verdenkt de politie de man ervan de auto te hebben gestolen of geheeld.

De politie roept iedereen die denkt slachtoffer te zijn geworden van de wegpiraat om ook aangifte doen. Mogelijk reed de Tilburger ook voordat de agenten hem op de radar kregen als een dolle rond.

