VDL doet nieuw bod op regiogenoot Neways

Het Eindhovense industrieconcern VDL Groep doet een nieuw bod op het beursgenoteerde bedrijf Neways. Dat bedrijf zit op het industrieterrein in Son en maakt elektronische componenten voor bijvoorbeeld de auto-industrie. Met de mogelijke overname zou 158 miljoen euro gemoeid zijn.

VDL biedt 13 euro per aandeel. Bij het vorige bod ging het om 12,50 euro, maar daar ging Neways niet in mee. Het bedrijf staakte vorige week zelfs de gesprekken met VDL. Volgens het bestuur houdt het concern er in zijn nieuwe bod te weinig rekening mee dat Neways in de nabije toekomst weer veel meer waard kan worden dan nu.