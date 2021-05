Veel fout bij goederenvervoer op A67: 'Structurele controle blijft nodig'

Bij controles op goederenvervoer op de A67 zijn donderdag bij zestien van de zeventien gecontroleerde combinaties overtredingen geconstateerd. Dat maakte de verkeerspolitie Oost-Brabant vrijdagochtend bekend.

Agenten ontdekten onder meer dat chauffeurs onvoldoende rust hadden genomen, dat er in bijna dertig procent van de gevallen sprake was van overbelading, dat er gereden werd op de bestuurderskaart van iemand anders of zelfs zonder bestuurderskaart.

'Veiligheid komt in het geding'

"Uit deze resultaten blijkt dat het nodig is dat wij hier structureel op blijven controleren", benadrukt een woordvoerder van de verkeerspolitie. "De veiligheid op de weg komt in het geding wanneer je je niet aan de regels houdt. Bijna dagelijks zien we in ons gebied heftige aanrijdingen met transportvervoer door technische mankementen, slecht onderhoud, onvoldoende ladingzekering, afleiding of onvoldoende rust."