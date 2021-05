Efteling verrast Joeri met Ezeltje Strekje-munten voor zijn sprookjes-wc

Joeri Damen maakte van zijn toilet een Efteling paleisje vergroot

Joeri Damen uit Etten-Leur is helemaal gelukkig met de envelop die hij donderdag van de Efteling kreeg toegestuurd. Daarin zat een aantal munten van het sprookje Ezeltje Strek Je. Die heeft Damen nodig om het plafond van zijn wc mee te versieren.

Om het volledige plafond te bedekken, zijn volgens de website Looopings zo'n zeshonderd Eftelingmunten nodig. Om die bij elkaar te krijgen, deed Joeri kort geleden een oproep via social media om munten - die normaal gesproken bij een inworp van vijftig cent uit het achterwerk van het ezeltje in het Sprookjesbos komen - naar hem op te sturen. De Efteling heeft hem nu vijftien Ezel-dukaten gegeven. tot blijdschap van Joeri. "Jullie zijn fantastisch!" Hij heeft er nu nog 266 nodig.

Wc-sprookje

In Joeri’s toilet waan je jezelf even in de het sprookjespark in Kaatsheuvel. Je komt er letterlijk ogen en oren tekort: een gouden wc bril, Anton Pieck-tafereeltjes aan de wand en de heks van Hans en Grietje die erop toeziet of je je billen wel netjes afveegt. Met het plafond van gouden munten moet het toilet nog verder worden vervolmaakt.

Joeri bouwde zes jaar lang aan zijn wc-sprookje. Van kinds af aan is hij helemaal gek van het pretpark in Kaatsheuvel. Vooral de sfeer van het sprookjesbos heeft voorgoed zijn hart gestolen. “Ik wilde daarmee iets doen en zodoende kwam ik op het idee om het kleinste kamertje om te toveren in Eftelingstijl”, vertelde hij een jaar geleden.

'Er valt altijd iets nieuws te ontdekken'

Alle kleine details maken de kleine of grote boodschap in Etten-Leur tot een feestje. Het meeste waarmee je in het toilet wordt omringd, maakte de tandtechnicus uit Etten-Leur zelf. Voor de pratende spiegel van Sneeuwwitje, het verstopte muisje van Anton Pieck en de lichtschakelaar van De Baron gebruikte hij een 3D-printer.

“Wanneer gasten hier naar de wc gaan, merk ik vaak dat ze wel erg lang wegblijven. Ze komen terug met een glimlach of ze hebben foto’s gemaakt, mooi toch? Daar doe ik het voor. Ik zeg ook altijd tegen mensen dat ze wel even naar het toilet moeten gaan wanneer ze op bezoek zijn. Er valt namelijk steeds iets nieuws te ontdekken, net zoals bij de Efteling.”

