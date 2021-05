Word ook een cultheld en steun de Brabantse cultuur

Mike Weerts (foto: ASO Productions). vergroot

Meer dan ooit moeten volgende week in onze provincie de schijnwerpers worden gericht op de cultuur. Hiervoor is de campagne ‘Word ook een Cultheld’ opgezet. Bij elke donatie mag je jezelf cultheld noemen en ondertussen wordt de culturele sector in Brabant er beter van.

Dat is de boodschap van één van de initiatiefnemers, Eindhovenaar en acteur Mike Weerts. “Ik vind dat als je in Brabant woont, dan bende in principe al een cultheld. Maar om dat bevestigd te krijgen willen we mensen in de hele provincie omtoveren tot culthelden”, zo vertelt hij in het Omroep Brabant radioprogramma WAKKER!

"Zzp'ers worden door afvoerputje geprakt."

“Die status kun je krijgen door geld te doneren dat ten goede komt aan de ongeveer vijftienduizend zzp’ers in Brabant die actief zijn in de cultuursector. En die het nu behoorlijk hard te halen hebben, omdat ze altijd zo’n bietje door het afvoerputje worden geprakt”, aldus Weerts die nog kwaad kan worden door een opmerking van minister Hugo de Jonge. Die zei onlangs dat Nederland wel een dag zonder theaters en musea kan en dat je net zo goed een dvd op kunt zetten.

“Maar”, werpt Weerts tegen, “wij weten als geen ander dat als je echt iets wil gaan beleven samen, dan doe je dat door cultuur te proeven. Het is echt niet weer het verhaal van de linkse hobby die haar handje ophoudt. Het is voor wat, hoort wat.”

"Ik ben een cultheld en word er ook een."

“Met elk bedrag dat je doneert mag je jezelf namelijk de status van cultheld toebedelen. Ik ben een cultheld en word er ook een, is ons motto. Het geld dat wij inzamelen gaat in een grote pot, die zal worden beheerd door Kunstloc, een netjes afgetimmerd subsidieloket in Brabant, en de Makers van Brabant. Van dat geld kan iedereen voor een bedrag van vier- tot achtduizend euro een versnelde aanvraag doen om de komende zomer publieke en culturele activiteiten op te kunnen voeren. Hoe meer geld er binnen komt, hoe meer Brabanders ervan kunnen genieten.”

Tot nu toe wil het nog niet zo vlotten, afgaande op de tussenstand. Maar het begin is gemaakt. Zo wil ene Deborah binnen een uur (tegen betaling) tien frikandellen speciaal naar binnen werken. De frikandel is namelijk haar held onder de snacks (cultuur is niet voor niets een rekbaar begrip). Jaap Klink heeft reeds 700 euro toegezegd gekregen om na tien jaar zijn baard af te laten scheren.

Weerts is blij met deze en hopelijk nog vele nieuwe initiatieven, die bovendien nog een prijs kunnen opleveren. En wel de titel ‘ultieme cultheld van Brabant’. De winnaar wordt volgende week zaterdag in het Klokgebouw in Eindhoven in de bloemetje gezet tijdens een afsluitende (virale) avond. Deelnemende artiesten zijn culthelden als Frank Lammers en Leo Alkemade.

De avond wordt gepresenteerd door Weerts en dat is niet de enige duit die hij zelf in het zakje gaat doen. Maandag geeft hij met Nicky Opheij, voormalig Miss Nederland uit Handel, het startsein voor de reddingsactie van de Brabantse cultuur. Andere enthousiastelingen gaan de hele week in de vier grote steden zoveel mogelijk geld ophalen. Maar, verzekert Weerts, die zelf uit Overloon komt, de dorpen worden evenmin vergeten. Cultuur kun je overal vinden.

