Operatie Alfa: weer advocaten en verdachten opgestapt, proces gaat door

In het megaproces rond Operatie Alfa zijn er opnieuw verdachten en advocaten opgestapt, zoals verwacht. Vrijdag praat de rechtbank over een lading grondstof voor xtc die twee jaar geleden bij Wouw is onderschept.

Verdachten en advocaten moeten in de rechtszaak formeel uitleggen waarom ze vooraan wegblijven. Niet iedereen kwam eerder al aan het woord, daarom vertrekken er nog steeds mensen.

De verdachten en hun advocaten die vrijdag in de zaal waren, voerden dezelfde redenen aan als de andere verdachten: ze zeggen dat ze het vertrouwen kwijt zijn in de rechtbank. Ze wilden meer informatie over de ingrijpende afluisteroperatie tussen maart 2018 en november 2019. Maar die info kregen ze niet van de rechtbank en daarom vinden ze het proces oneerlijk en zijn ze bang zijn dat de rechtbank het vonnis al heeft klaarliggen.

Vertrokken

"Er wordt alleen maar naar het OM geluisterd. Alles wat de verdediging verzoekt, wordt van tafel geveegd", zei verdachte Siebren M. (58) vrijdag bij de zitting die nog kort werd onderbroken voor een loos brandalarm. Siebren M. kondigde aan dat hij niet meer wil verschijnen, verdachte Martien N. (26) en Bart H. (26) de schoonzoon van Martien R. die deden dat ook. Twee advocaten volgden hun cliënten, maar blijven ze wel bijstaan. De advocaat van Martien N. legde ook de verdediging neer. Ze verlieten allemaal de zaal.

Er is nu nog één verdachte over, die heeft gezegd dat hij wel wil komen luisteren. Dat is Anjo R. de jongste broer van hoofdverdachte Martien R. uit Oss. Maar ook zijn deelname is nog niet honderd procent zeker.

Xtc

De rechtszaak gaat net als donderdag gewoon door. Maar opnieuw in een lege rechtszaal. Vrijdag draait het om synthetische drugs, om het vervoer en bezit van 99 kilo mdma, de grondstof voor xtc. Siebren M. reed er mee rond op 15 april 2019. Wat hij niet wist was dat het speciale rechercheteam ook hem stiekem afluisterde en volgde. De drugs moesten naar een bedrijfspand in de wijk Tuinwijk in Bergen op Zoom.

Op de A58 onder Wouw kwam er een politieauto en die zette de verdachte aan de kant voor een controle. In een verborgen ruimte ontdekten de agenten de drugs. De vondst kwam toen ook in het nieuws. Maar pas zeven maanden later bleek dit onderdeel van een veel groter onderzoek, naar de familie R. uit Oss.

Het OM denkt dat Siebren M. er dus mee te maken had, maar ook Martien R. en zijn zoon Anton. De schoonzoon van Martien R. Bart H. uit Udenhout en ook nog Martien N.

