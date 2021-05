Niet meer reizen naar Griekenland? Reisbureauhouder Jeroen snapt het niet

Reisbureauhouder Jeroen van Sprang uit Heeze vindt het maar dubbel, dat reizen naar de Zuid-Griekse eilanden toch weer wordt afgeraden. De overheid heeft de reisadviezen voor onder meer Santorini, Mikonos en Rhodos op oranje gezet, omdat het aantal besmettingen daar toeneemt. En dus moet Jeroen wéér reizen omboeken of annuleren, legt hij uit. "Terwijl de besmettingscijfers op de eilanden veel lager zijn dan die in Nederland."

De Griekse eilanden stonden nog niet heel lang op geel, maar veel van zijn klanten waren al van plan er naartoe te gaan. "Ik had gisteren iemand, die had letterlijk zijn koffer al in de auto liggen om naar Schiphol te rijden." Jeroen moest hem teleurstellen. "Het is super vervelend voor mijn klanten, maar ook slecht voor het vertrouwen. Het blijft nu allemaal ongewis, wat de regering doet met de reisadviezen. Voor ons als reisbranche is dat funest."

Zijn reisbureau Del Monde zat door corona 14 maanden zonder inkomsten. En de steunpakketten die hij en zijn collega's krijgen, zijn volgens Jeroen niet genoeg om alle kosten te dekken. "Je kunt wel wat inkomsten genereren met reserveringen, maar als je dan zoals nu er alles weer uit moet halen houd je niks over, maar ben je wel twee keer aan het werk. Dit is wel echt een behoorlijke deuk voor veel reisbureaus en touroperators."

Omboeken

Voor sommige van zijn klanten is het nu de vierde keer dat hij ze omboekt. "Dat zijn mensen die ons hier in Heeze echt gunnen dat we de omzet houden als we ze omboeken. Dat is heel fijn. Maar het houdt voor veel mensen wel een keer op, dat kan ik me heel goed voorstellen."