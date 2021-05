Hulp bij handel in MDMA: vier jaar geëist tegen man uit Eersel

Archieffoto: politie vergroot

Tegen een man van veertig uit Eersel is vier jaar cel geëist, omdat hij geholpen zou hebben bij het afleveren en vervoeren van bijna tweehonderd kilo MDMA. Dit is één van de meest populaire synthetische drugs.

De man werd er ook van verdacht dat hij betrokken was bij de uitvoer van de verdovende middelen. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat hij hiervoor moet worden vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat hij wist dat ze Australië als bestemming hadden.

'Bewijs tegen criminele familie'

De rechtszaak diende vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam. Het onderzoek dat tot deze zitting leidde, staat bekend onder de naam 26Dellwood en werd in gang gezet na een verzoek om hulp van justitie in Australië. Hierbij werd ons land gevraagd een transport van MDMA naar Australië te begeleiden, om zo bewijs te kunnen verzamelen tegen een Australische criminele familie.

Tijdens de actie is een undercoveragent ingezet die als nepkoper een partij van maximaal 250 kilo MDMA zou ontvangen. Die drugspartij zou in Nederland in beslag worden genomen. Vervolgens zou de ontvangende partij in Australië worden aangehouden.

Verdachte in beeld

Op 1 juni 2017 bleek dat de MDMA-overdracht die dag zou plaatsvinden op een plein in Rotterdam. Agenten zagen hoe de verdachte in de buurt van het plein vanuit een witte bestelauto een partij dozen met MDMA had overgeheveld in een lege bestelwagen. Een jaar later werd hij met een medeverdachte hiervoor aangehouden. Ook vonden er doorzoekingen plaats.

Met zijn optreden heeft de verdachte volgens het OM een rol in de keten van de handel in harddrugs. Het OM rekent het hem zeer aan dat hij zich niets heeft aangetrokken van de schadelijke gevolgen die, die handel in zich heeft. De officier van justitie in haar requisitoir: “Hij heeft geen verantwoordelijkheid voor zijn handel genomen, maar kennelijk gehandeld uit puur financieel eigen belang.”

