Mannen uit Veldhoven verdacht van corruptie

Drie mannen (56, 59 en 73 jaar) uit Veldhoven en België en een 66-jarige vrouw uit Dordrecht worden verdacht van corruptie en valsheid in geschrifte. Ze zouden onder meer gefraudeerd hebben met facturen.

De FIOD deed donderdag doorzoekingen in een huis in Dordrecht en de gemeente Maasgouw. Het vermoeden bestaat dat een exportbedrijf machines heeft verkocht aan klanten in het buitenland en daarvoor 1,3 miljoen euro aan commissies heeft betaald aan verschillende mensen en bedrijven.