Illegale sigarettenfabriek opgerold, goed voor 1 miljoen sigaretten per dag

De FIOD heeft een zeer grote illegale sigarettenfabriek opgerold op een bedrijventerrein in Veen. Die zat verborgen in een loods aan De Hoef en kon ruim één miljoen sigaretten per dag produceren. Elf werknemers uit Oost-Europa zijn aangehouden.

Paul Ruiter & Joris van Duin Geschreven door

De vondst van de sigarettenfabriek in Veen volgt op de ontdekking van een opslagloods met tabak in de gemeente West-Betuwe. De Douane, FIOD en de politie zijn er donderdag binnengevallen en zijn sindsdien bezig met de ontmanteling en ontruiming ervan. Zeker vier vrachtwagens zijn ingezet om het pand leeg te halen. Mogelijk gaat dat tot maandag duren, zeggen agenten ter plaatse. Machines en grondstoffen worden vernietigd.

Misgelopen belastinggeld

De illegale sigarettenfabriek was ingericht met een complete productie- en verpakkingslijn, laat de FIOD weten. Ook stonden er dozen met 750.000 illegale sigaretten, 21.000 kilo rooktabak en verpakkingsmateriaal. Als deze sigaretten en tabak op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Staat volgens de FIOD ongeveer 3,5 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen. Daarnaast schat de dienst dat de productie van 1 miljoen sigaretten per dag neerkomt op een accijnsnadeel van bijna 250.000 euro. Naast de sigarettenfabriek werd ook een hennepkwekerij met 768 wietplanten gevonden.

Tweede in korte tijd

De sigarettenfabriek in Veen is de tweede die in korte tijd in onze provincie gevonden is. Zo werd in maart eentje van vergelijkbare grootte ontdekt in Schaijk. Daar lagen 5,4 miljoen sigaretten, 40.000 kilo tabak en 800 kilo waterpijptabak.

