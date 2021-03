Illegale sigarettenfabriek opgerold in Schaijk

De fabriek in Schaijk (beeld: FIOD). vergroot

De FIOD heeft woensdag in Schaijk een illegale sigarettenfabriek opgerold. Dat is donderdag bekendgemaakt. De fabriek was in werking en kon naar schatting ruim een miljoen sigaretten per dag produceren. Dagelijks werd daarmee bijna 250.000 euro aan accijns ontlopen.

Het gaat om een loods aan de Rijksweg, zo bevestigt de FIOD aan Omroep Brabant. De illegale fabriek werd gevonden na een tip. Volgens FIOD-woordvoerder Wietske Visser was de fabriek goed afgeschermd. "Alles was bekleed met een heel dikke laag isolatie en filters zodat niemand de fabriek kon horen of ruiken. Het was als het ware een doos in een doos."

In een loods bij Van der Burgt Kozijnen is de illegale sigarettenfabriek aangetroffen. De eigenaar van de zaak zegt vooraf niet geweten te hebben van de fabriek. "Dat is niet zo mooi he", zegt de man tegen Omroep Brabant. "Ik kan er verder geen mededelingen over doen." De sigaretten werden gemaakt in de oude steenfabriek van Schaijk aan de Rijksweg. Daar waar de kozijnenboer nu al zo'n 25 jaar gevestigd zit. Verdere vragen over wie de loods huurde en wat er nu verder gaat gebeuren wil de eigenaar niet beantwoorden.

Actiedag

De vondst was onderdeel van een bredere actie. Tijdens een actiedag zijn vijftien bedrijfspanden in verschillende plaatsen bezocht. Ook in het Limburgse Heerlen is een illegale sigarettenfabriek in opbouw ontmanteld, van ongeveer gelijke grootte.

Op beide locaties zijn totaal 21 Polen en Oekraïners aangehouden. Het gaat om medewerkers van de fabriek. Visser: ''We gaan nu uitzoeken wie er achter deze fabriek zitten. Daarbij zoeken we dus naar de hogere leiding."

Miljoenen sigaretten

In totaal zijn 5,4 miljoen sigaretten, 40.000 kilo tabak en 800 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Daarnaast zijn tientallen pallets in beslagen genomen met onder andere verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters, lijm en aggregaten. Hoeveel van dit alles in Schaijk stond is niet bekendgemaakt.

De FIOD weet niet hoeveel sigaretten er tot nu toe zijn geproduceerd in Schaijk. Visser: ''Onderzoek moet dat gaan uitwijzen. Net zoals hoeveel sigaretten er op de Nederlandse markt terecht zijn gekomen. We weten namelijk dat de export naar Engeland en Frankrijk erg groot is.''

Als al deze sigaretten en tabak in Nederland zouden zijn verkocht, was de Belastingdienst 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. De twee illegale fabrieken zijn ontmanteld.

