Snelwegen in Brabant weer bijna even druk als voor corona

Foto: Pixabay vergroot

Het verkeer op de Brabantse snelwegen neemt de laatste weken weer toe. Na een lichte daling in het najaar gaan we weer richting de verkeersdrukte die we kennen van vóór corona. Het wordt weer drukker op de weg, 87 procent van het verkeer voor corona

Omroep Brabant volgt sinds het begin van de coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

de A50 richting Oss

de A16 richting Breda

de A58 tussen Tilburg en Breda

de A2 van Den Bosch naar Eindhoven

Vooral op de A16 van Etten-Leur naar Breda is het weer druk. Ook op de A58 tussen Tilburg en Breda is het verkeer nog maar enkele procentpunten verwijderd van de situatie in februari 2020.

Bekijk hier de situatie op de vier belangrijke snelwegen:

Wachten op privacy instellingen...

Minder files

Toch zijn de files nog niet terug op het oude niveau. Omroep Brabant sprak eerder met verkeersdeskundige Ruud Hornman van de Breda University of Applied Sciences. Hij geeft aan dat het feit dat we tijdens de crisis meer verspreid reizen hier mogelijk mee te maken heeft. Ook de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur, ingevoerd net voor de crisis, kan meespelen.

Ook noemt Hornman het gegeven dat bij een klein beetje minder verkeer, de files al verdwijnen. Dat komt omdat zodra er veel files zijn, mensen minder snel in de auto stappen en de verkeersdrukte dus niet meer groeit. Daalt de drukte tot net onder het punt waarop files ontstaan, dan verdwijnen de files.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.