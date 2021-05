Charlotte's gedicht hangt in een museum: 'Ik sta te trillen op mijn benen'

Wachten op privacy instellingen... Charlotte's gedicht hangt in het Noordbrabants Museum Volgende Vorige vergroot 1/2

De musea mogen hun deuren weer openen. De exacte datum wordt vrijdagavond in de persconferentie pas bekend, maar dat het op de planning staat is zeker. In het Noordbrabants Museum kunnen bezoekers daar straks een gedicht van Charlotte de Beus aan de muur zien hangen. Zij won een schrijfwedstrijd.

In het Noordbrabants Museum kunnen ze niet wachten om hun nieuwe tentoonstelling 'paper tales' van kunstenares Eva Jospin te openen. Daarvoor schreven ze een schrijfwedstrijd uit voor woordkunstenaars. Prijswinnares Charlotte de Beus werd vrijdag met een smoesje naar het museum gelokt en zag ineens hoe haar gedicht daar aan de muur hing. "Fantastisch, ik had het echt niet verwacht!", riep ze bij de onthulling.

De opdracht: schrijf een gedicht geïnspireerd op de nieuwe tentoonstelling kunstenares Eva Jospin. Een Franse kunstenares die met karton enorme sculpturen maakt. De 24-jarige Charlotte kwam daardoor op haar gedicht 'Pavor nocturnus', ook wel nachtangst genoemd. Een slaapstoornis die De Beus zelf kreeg na een hersenschudding twee jaar geleden. Terwijl een deel van haar hersenen nog in slaap is, is een ander deel wel wakker, ze begint dan te schreeuwen. "Het is vooral 's ochtends als je wakker wordt heel raar. Soms weet mijn partner het wel en ik zelf niet, er is geen actieve herinnering aan", legt Charlotte uit.

In het gedicht wisselen teksten met uitleg over de stoornis en Charlotte's eigen ervaringen elkaar af. Daarin zitten natuurelementen als rotsen en bossen verwerkt, geïnspireerd op het werk van Eva Jospin. Charlotte kon de expositie eerder niet bezoeken, maar bekeek een online tour om een indruk van de werken te krijgen. "Ik heb elementen die je hier ziet terug laten komen. Zoals een doorkijkje bijvoorbeeld, dat zit ook in mijn gedicht. Dat je omhoog kijkt naar de boomtoppen en dan de lucht kunt zien."

"De kunst is er wel, maar je mist de bezoekers."

Dat haar kunstwerk nu onderdeel is van een echte expositie tovert een enorme lach op haar gezicht. "Ik schrijf al vanaf mijn zevende, maar heb een half jaar geleden besloten om serieuzer met woordkunst aan de slag te gaan." Dit is dan ook een van de eerste keren dat haar werk te bewonderen is. "Ik sta nog een beetje te trillen, maar ik ben super vereerd. Echt héél gaaf om te zien zo."

Naast de expositieruimtes van 'paper tales' zijn medewerkers druk in de weer om ook een expositie over de onbelichte kant van kunstenaar Salvador Dalí op te tuigen. Trots vertelt directeur Charles de Mooij dat hij staat de trappelen om weer gasten te ontvangen. "De kunst is er wel, maar je mist de bezoekers." Hij is niet de enige die niet kan wachten. "Ik heb al berichten gehad van bezoekers die vast een tijdslot gereserveerd hebben!"

Charlotte draagt haar gedicht voor tussen de kunstwerken van Eva Jospin. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.