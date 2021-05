Wachten op privacy instellingen... (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Grote uitslaande brand verwoest boerderij in Esbeek

Een boerderij aan de Groenstraat in Esbeek is vrijdagmiddag verwoest door een grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur is waarschijnlijk ontstaan door een wasdroger op de eerste verdieping.

De vlammen ontstonden rond kwart over drie. In de boerderij zaten twee woongedeelten. De bewoners van beide huizen wisten het gebouw op tijd te verlaten. De ambulance is gearriveerd voor een bewoner die rook heeft ingeademd.

Bij de brand kwam veel rook vrij, daarom werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Rond kwart voor vijf was het vuur onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat andere huizen beschadigd raakten.

30 paarden

Volgens de buurman zijn dertig paarden uit voorzorg uit de stal gehaald. Het vuur is niet in de stal gekomen. De bewoonster zou de was in de droger aan het doen zijn geweest, toen het vuur ontstond. "Ze pakte nog snel een blusdeken beneden, maar toen ze terugkwam sloegen de vlammen al tegen het plafond." De bewoners in beide woongedeelten zouden familie van elkaar zijn.

