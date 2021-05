Icoon, held en soulman: veel mooie woorden voor overleden Jimi Bellmartin

Wachten op privacy instellingen... Jimi Bellmartin is na een kort ziekbed overleden (foto: Paul Post). Volgende Vorige vergroot 1/2 Verdriet om overlijden van Jimi Bellmartin

"Het is een groot verlies voor ons." Dat zegt een van de vrienden van Jimi Bellmartin. Vrijdag werd bekend dat de zanger, geboren als Jimi Silawanebessy, is overleden. Hij stierf op 72-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Voor vriend Njong de Fretes was het altijd feest als Jimi ergens zong. "Hij was de soulman van de Molukkers. Hij was echt een held. Zeker toen hij als eerste The Voice Senior won. Het is een groot verlies."

Ook op Facebook wordt veelvuldig stilgestaan bij het overlijden van de man met de doorleefde stem. "We zijn dankbaar dat hij vaak heeft opgetreden bij Pasar Malam Asia en in 2018 The Voice Senior heeft gewonnen. Hij was soul in alle opzichten. Moge hij in vrede rusten."

"Thanks voor alle mooie en memorabele muzikale momenten en herinneringen die we mogen koesteren."

Op de pagina van The Voice of Holland staat: "Jarenlang trad hij op, zowel als solo-zanger als in achtergrondkoren van de grootste sterren. In 2018 wist hij met zijn prachtige stem een onuitwisbare indruk achter te laten en werd hij dan ook de eerste winnaar van The Voice Senior! We wensen zijn familie en andere bekenden enorm veel sterkte toe."

Condoleances regent het ook onder een post van Omroep Brabant. Iemand schrijft: "Jimi. Je had een stem van goud. Helaas je bent er niet meer." Een ander spreekt over een icoon dat is heengegaan. En op de pagina van Indo Music United staat: "Thanks voor alle mooie en memorabele muzikale momenten en herinneringen die we mogen koesteren."

Jimi woonde jarenlang in Kamp Vught. Hij maakte samen met Ernst Jansz een nummer over Barak 23, de plek waar hij woonde met zijn familie. Het liedje was voor veel Molukkers, zoals vriend Njong de Fretes heel dierbaar. "Het was een ode aan zijn moeder, heel herkenbaar."

