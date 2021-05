Boerderij van Sebastian ging in vlammen op: 'Het is flink balen'

(foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Het huis van Sebastian Smit in Esbeek is vrijdagmiddag verwoest door een flinke brand. Zijn vrouw ontdekte die brand bij de wasdroger, die ze vlak daarvoor aan had gezet. "De vlammen kwamen al snel tot het dak", vertelt Sebastian. Zijn vrouw en vader waren toen aanwezig in het huis. Ze raakten niet gewond.

Rond kwart over drie ontdekte de vrouw van Sebastian de brand. Hij was op dat moment nog aan het werk in Tilburg. "Ze had de wasdroger net aangezet, maar toen ze beneden was hoorde ze allemaal geknisper van boven komen. Toen ze ging kijken, zag ze dat de wasdroger aan de achterkant in brand stond."

"Mijn vader zag al snel dat blussen geen zin had."

Ze ging beneden nog een blusdeken halen, maar de vlammen kwamen al tot het dak. "Mijn vader, die daar ook woont, wilde nog met een brandblusser naar boven. Maar hij zag al snel dat dat geen zin had." Volgens Sebastian verzamelden ze nog snel wat spullen die ze konden vinden en gingen ze met de huisdieren naar buiten.

De vrouw en vader van Sebastian waren vooral erg aangeslagen, maar kwamen er ongedeerd vanaf. "Gelukkig hebben ze geen verwondingen opgelopen. Ze zijn wel even bij de ambulance geholpen, omdat ze wat rook hadden ingeademd. Maar daar bleef het bij."

Sebastian en zijn vrouw hebben achter hun huis een Paardenrusthuis, waar zo’n dertig paarden zitten die met ‘pensioen’ zijn. Al die paarden zijn vrijdag uit voorzorg uit de stal gehaald. Het vuur is uiteindelijk niet overgeslagen naar de stal. Ook de dieren zijn ongedeerd gebleven.

"Het is heel erg dat dit gebeurd is."

Hoe het precies komt dat de wasdroger in brand vloog, is nog niet duidelijk. "Het is flink balen. Heel erg eigenlijk dat dit gebeurd is. Je hoort wel vaker iets over een wasdroger en brand, maar deze was maar vijf maanden oud. Dat dit gebeurt door zo’n apparaat, daar baal ik heel erg van."

Van het huis is weinig meer over. Het dak is volledig verwoest door de brand. Sebastian en zijn familie moeten dus een ander onderkomen zoeken voor de komende tijd. "Achter ons bedrijf hebben we een Bed and Breakfast, dus daar willen we tijdelijk gaan wonen. Maar water en stroom is afgesloten, omdat er wat waterleidingen zijn gesprongen. Dus we zijn nu bezig om dat te regelen."

"Ik hoop wel dat het nog te herstellen is, want dit huis hebben we zelf gerenoveerd. Als ze straks zeggen dat dit huis bouwtechnisch verloren is, dan doet dat wel zeer. De tijd zal het leren."

Zo zag de brand er vrijdagmiddag uit:

