RKC-trainer Fred Grim stapt over naar Willem II

Na drie seizoenen vertrekt hoofdtrainer Fred Grim bij RKC Waalwijk. De 55-jarige trainer maakt de overstap naar Willem II. Hij heeft voor twee seizoenen getekend in Tilburg.

"Evenals Willem II streef ik als trainer 4-3-3, aanvallend en verzorgd voetbal na. Het is voor mij een uitdaging om Willem II dominant te laten spelen en de supporters te vermaken. Afgelopen seizoen had Willem II een minder jaar. In de komende seizoenen willen we de club weer hoogtepunten laten vieren zoals dat hier in Tilburg de afgelopen jaren vaker gedaan is", aldus Grim, voormalig doelman van onder meer Ajax.

"Na een bijzondere promotie, een half afgemaakt seizoen en een hele knappe handhaving zal Fred altijd een bijzonder plekje innemen in de historie van RKC Waalwijk en daar zijn we hem heel dankbaar voor", schrijft de Waalwijkse club. "We wensen hem veel succes in zijn verdere trainerscarrière."

Grim was eerder hoofdtrainer bij Almere City FC en Jong Oranje. Ook was hij assistent-trainer bij Sparta Rotterdam en het Nederlands elftal. "Fred heeft als voetballer en trainer op verschillende niveaus gewerkt, van jeugdopleidingen tot de top van het Nederlandse voetbal", aldus Joris Mathijsen, technisch directeur van Willem II.

"Willem II heeft de ambitie om met aanvallend voetbal een stabiele eredivisieclub te worden en onze eigen opgeleide talenten de stap naar het eerste elftal te laten zetten", vervolgt Mathijssen. "Omdat Fred zijn veelzijdige ervaring en visie die hij in zijn trainerscarrière ontwikkelde bij Willem II passen, zien we in hem de aangewezen man om die gezamenlijke ambities te realiseren."

Pas op een later moment vindt de presentatie van Grim plaats. Willem II begint eind juni aan de voorbereiding. De komende periode gaat RKC Waalwijk zich buigen over de invulling van het hoofdtrainerschap.

