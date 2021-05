Deel van hijskraan ingestort in Etten-Leur: 'Brokstukken liggen op straat'

1/2 Bovenstuk hijskraan komt naar beneden op bouwplaats in Etten-Leur

Op een bouwterrein aan de Dijkmanstraat in Etten-Leur is het bovenstuk van een dertig meter hoge hijskraan zaterdagochtend naar beneden gevallen. Dit gebeurde rond zes uur.

Hydrauliek van de rem

Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel schade aan het wegdek. Hoe het bovenstuk van de hijskraan naar beneden kon komen, wordt onderzocht. Maar de bouwer van de kraan houdt er rekening mee dat er iets is misgegaan met de hydrauliek van de rem.