'We zeiden al tegen elkaar: als die kraan valt, hebben we een probleem'

Bij het ongeluk in Etten-Leur is niemand gewond geraakt

In de buurt in Etten-Leur waar zaterdagochtend rond zes uur het bovenstuk van een hijskraan naar beneden kwam, zit de schrik er goed in. "Vrijdagavond zeiden mijn vriendin en ik nog tegen elkaar: die kraan ziet er niet zo lekker uit", vertelt Tim. "Als dat ding valt, hebben we een probleem."

Tim zag de ravage op het bouwterrein aan de Dijkmanstraat pas toen hij 's ochtends op het balkon van zijn huis stond. "Als ik net wakker ben, neem ik daar altijd een kopje koffie en een sigaretje. Vrijdagavond stond die kraan, die tamelijk hoog was, nog omhoog en deze ochtend zag ik die ineens omlaag staan. Dat vond ik vreemd. Vooral de kant waar hij naartoe wees. Vervolgens opende ik een nieuwsapp en zag ik dat het bovenstuk van de kraan naar beneden was gekomen."

Oude meuk

Hij had al eerder twijfels over die kraan, vertelt hij. "Ik werk zelf bij de Rotterdamse haven, in de autoverhuur. Ik breng heel veel huurauto's rond voor kraanmachinisten die hun kraan op locatie laten staan en met de huurauto naar huis rijden. Ik weet een beetje hoe een nette kraan eruit ziet. Mijn vriendin en ik vonden deze een beetje oude meuk. Dat zeiden we vrijdag nog tegen elkaar. De bouwvakkers lieten de kraan 's avonds omhoog staan en dat vonden mijn vriendin en ik er al niet zo fijn uit zien, midden in een woonwijk. Als dat ding valt hebben we een probleem, zeiden we tegen elkaar. Dan raakt hij ons huis."

Maar dat gebeurde tot hun opluchting niet. Het stuk kraan dat naar beneden viel, raakte slechts het hekwerk rond het bouwterrein. Er raakte niemand gewond, maar er ontstond wel een gat in het wegdek.

Geluk

"Gelukkig plaatsen we een kraan altijd zo dat die, mocht er iets fout gaan, zo valt dat er weinig kan gebeuren", vertelde de kraanbouwer eerder op de ochtend al. "Dat is ons geluk geweest.'"

De kraan stond in de wijk omdat daar een groot nieuw appartementencomplex wordt gebouwd. Rond negen uur zaterdagochtend waren bouwvakkers de ravage aan het opruimen en werd het gat in het wegdek gerepareerd.

Het ongeluk met de hijskraan in Etten-Leur gebeurde rond zes uur zaterdagochtend

De hijskraan aan de Dijkmanstraat in Etten-Leur

