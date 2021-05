Bij RKC gunt iedereen Fred Grim stap naar Willem II: 'Compliment voor ons'

Fred Grim stapt na drie jaar RKC over naar Willem II (foto: OrangePictures). vergroot

Fred Grim is de nieuwe trainer van Willem II. De Tilburgse club kan naar eigen zeggen verder bouwen met de oefenmeester, die overkomt van RKC. In Waalwijk moeten ze na drie bijzondere jaren onder Grim op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Daar gaat de club niet gehaast mee aan de slag, de juiste keuze is belangrijker dan snel een nieuwe trainer te hebben.

Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC Waalwijk, vindt het niet vervelend dat Grim vertrekt. “Dat is het verkeerde woord. Met elkaar hebben we drie jaar lang mooie dingen bewerkstelligt, met als ultieme prestatie handhaving. En zoals we hier spelers ontwikkelen om dan een volgende stap te maken, geldt dat ook voor de trainer. Het past ook bij onze plek in de voetbalpiramide. Tegelijkertijd is het ook een heel groot compliment en gunnen we hem deze stap.”

Het is niet alleen een compliment naar Grim, maar ook naar de club. "Dat gaat wel hand in hand. We hebben een bepaalde filosofie, de hoofdtrainer is daar een onderdeel van. Op het moment dat er dan belangstelling voor de hoofdtrainer komt is dat een compliment naar Fred, maar zeker ook naar de hele organisatie."

Van Mosselveld heeft samen met technisch directeur Mo Allach de afgelopen maanden natuurlijk nagedacht over het scenario dat Grim zou vertrekken. “Maar we schakelen pas door als iets honderd procent is. Tot gisteren hadden we een hoofdtrainer met een contract van een jaar. Vanaf vandaag duiken we serieus in een mogelijke opvolger.”

"De telefoon staat roodgloeiend, hebben al zo'n vijftig of zestig namen."

Dat RKC er tegenwoordig goed op staat blijkt uit de interesse die er nu is. “De telefoon staat roodgloeiend. Mochten we geen namen weten, hebben we er samen nu al vijftig of zestig via telefoontjes en WhatsApp. Zonder gekheid, we gaan er de komende tijd rustig over nadenken. De nieuwe trainer moet passen bij onze missie en het ontwikkelen van spelers.”

Waar Grim naar Willem II trekt, is daar juist een trainer vertrokken die heel veel met RKC heeft. Zeljko Petrovic zegt vaak ‘mijn club’ over RKC. “De band tussen Zeljko en RKC benadrukt hij zelf heel vaak en genoeg. We hebben ook altijd goed contact, maar dat contact is er niet geweest”, zegt Van Mosselveld over de oud-speler als nieuwe trainer. “We kijken rustig wat de opties zijn die binnen het profiel passen en gaan de juiste keuze maken.”

"Hij gaat door de voordeur naar buiten."

“De koek was gewoon op tussen Grim en de club”, zegt Yannick Wezenbeek, RKC-watcher voor Omroep Brabant. “Dat merkte je aan alles. Hij heeft er het maximale uit gehaald, met de promotie en handhaving. Daarvoor staan ze bij RKC op de banken, als trainer en als club mogen ze trots zijn. Hij gaat door de voordeur naar buiten.”

Grim is geen trainer voor degradatievoetbal, juist door zijn aanvallende instelling. Daar kan hij bij Willem II mee aan de slag. Voor de trainer is het in de ogen van Wezenbeek een duidelijke positieverbetering. “Mensen zeggen nu cynisch dat hij van de nummer vijftien naar nummer veertien gaat. Maar Willem II heeft in alles meer potentie. Het is een grotere club, met meer budget en als alles meezit kan hij een gooi naar de play-offs doen.”

